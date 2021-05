Dragon Ball Super 2: che fine ha fatto l'anime e cosa dicono gli insider

Che fine ha fatto Dragon Ball Super 2? Da diverse settimane, se non mesi, la serie televisiva ha smesso di far parlare di sé nonostante il franchise tornerà a breve con un nuovo film originale nel 2022. Ad ogni modo, secondo diversi insider il motivo di tutti questi rinvii, o del mancato annuncio se vogliamo, sembra essere essere chiaro.

Non ci sono novità su DB Super 2 da diverso tempo, a parte qualche data, rivelatasi in un caso corretta per il nuovo film, dove è lecito aspettarsi qualche aggiornamento sui piani futuri di TOEI Animation. Nemmeno una settimana fa un animatore aveva concesso un'intervista in cui citava il futuro dell'anime, risposta tuttavia rivelatasi errata a causa di una traduzione ambigua dall'inglese.

Ad ogni modo, la maggioranza delle fonti che negli ultimi tempi, da due anni a questa parte, hanno parlato del sequel di Dragon Ball sono in accordo su un punto in particolare: l'anime sarebbe infatti stato rinviato in un primo momento dal 2019 per una serie di motivi, su tutti la questione della qualità. Dopo l'ultimo film, infatti, la qualità è schizzata alle stelle e TOEI Animation probabilmente vuole evitare di mandare in onda la serie tv con gli stessi difetti tecnici che hanno contraddistinto la precedente serie, tanto criticata sul fronte dei disegni. Come se ciò non bastasse, lo studio sta lavorando a tanti progetti, seppur con staff differenti, che hanno riempito gli slot orari ideali per la trasmissione di Dragon Ball, motivo per cui la fine di Digimon Adventure 2020 potrebbe essere accompagnata da novità. In tutto ciò, infine, è giusto ricordare i disagi causati dalla pandemia da Covid-19 che avrà in qualche moto rallentato ulteriormente i lavori.

Ciò che pare certo, in ogni caso, è che il silenzio in merito a Dragon Ball Super 2 non durerà ancora a lungo, in quanto l'annuncio del nuovo film presuppone grandi piani in quel di TOEI. Secondo voi, invece, quando vedremo il sequel della serie? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.