Dragon Ball Super 2: l'anime non sarà annunciato presto secondo un insider

Nonostante l'ufficialità di Dragon Ball Super 2 non sia ancora arrivata, le voci di corridoio hanno ripreso a circolare nel settore e finalmente la community torna a parlare del futuro del franchise. Un insider, in particolar modo, ha rivelato quella che sembra essere una spiacevole notizia per i fan.

L'anime di Dragon Ball Super 2 tornerà, ma nel 2023 secondo le ultime indiscrezioni di luglio. A causa del cambiamento dei piani di Shueisha, che ha voluto investire più su altri media legati al capolavoro di Akira Toriyama, il sequel è stato messo in standby in attesa di tempi migliori. Stando però a quanto si evince dai rumors in rete, TOEI Animation è tornata a lavorare alla serie con vigore e novità potrebbero emergere entro il corso di quest'anno.

L'utente dbs2019, uno dei volti più noti nel mondo degli insider di Dragon Ball, ha recentemente condiviso un nuovo aggiornamento su DB Super 2. A suo dire, infatti, il seguito non sarà rivelato né al Jump Victory Carnival, come vi avevamo anticipato, né al San Diego ComiCon. Secondo l'opinione dei lettori e della rete, tuttavia, il palcoscenico più ideale per un annuncio in pompa magna del ritorno dell'anime sembra essere l'evento di punta di Shueisha, il Jump Festa, che si terrà nel mese di dicembre.

Secondo voi, invece, quando TOEI ufficializzerà Dragon Ball Super 2? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.