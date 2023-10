Dragon Ball Super 2, quale potrebbe essere il primo arco del nuovo anime?

Mentre il fandom attende l'uscita di Dragon Ball Daima, il nuovo progetto animato in cui Goku e compagni torneranno bambini, TOEI Animation sembra quasi essersi dimenticata dell'esistenza di Dragon Ball Super. Ma qualora dovesse tornare, quale potrebbe essere il primo arco di Dragon Ball Super 2?

Dragon Ball Super 2 è scomparso dai radar e pare che nemmeno in occasione del 40° anniversario del franchise si avranno novità in merito al ritorno dell'anime. La produzione è ferma al marzo del 2018, quando venne trasmesso l'ultimo episodio della serie. Sono passati più di cinque anni da allora e di Dragon Ball Super 2 ancora non si sa nulla.

Con l'episodio 131 di Dragon Ball Super giunge al termine la Saga del Torneo del Potere. Se l'anime è andato avanti poi con i film Broly e Super Hero, la storia del manga procede diversamente. Tra i capitoli 42 e 67 del manga di Dragon Ball Super di Toyotaro la storia prosegue con Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica. In questo arco narrativo Goku e Vegeta si troveranno di fronte a una minaccia epocale, quella dell'antico Stregone Moro. Dunque, il primo arco narrativo di Dragon Ball Super 2 potrebbe essere quello di Moro, il Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Molto difficile, se non impossibile, che TOEI scelga di aprire Dragon Ball Super 2 con una saga originale. Un filler a questo punto non avrebbe senso, non solo perché c'è abbastanza materiale da cui poter attingere, ma anche perché la delusione tra i fan sarebbe troppo forte anche per un franchise come quello di Dragon Ball.