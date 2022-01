Dragon Ball Super 2: il tanto atteso sequel arriverà nel 2022?

Akio Iyoku è uno dei volti più importanti sul fronte televisivo dell'anime di Dragon Ball Super in quanto redattore capo di V-Jump, la rivista mensile su cui è attualmente serializzato il manga originale di Akira Toriyama e Toyotaro, nonché in qualità di numero 1 della DB Room.

Per chi non lo sapesse, la DB Room è la divisione che Shueisha ha aperto nei suoi uffici per dedicarsi unicamente al franchise di Dragon Ball, tra nuovi progetti televisivi e non soltanto. Akio Iyoku, che detiene tra l'altro un incarico importante per il colosso editoriale, è il responsabile della sezione legata al capolavoro di Akira Toriyama ed è lo stesso che 2 anni e mezzo fa annunciò in anteprima il nuovo film di Dragon Ball Super.

Proprio il redattore capo di V-Jump è tornato a parlare del franchise in un video saluto al nuovo anno in cui intima nuovamente gli spettatori a godersi Dragon Ball Super: Super Hero, atteso al debutto nei cinema giapponesi ad aprile. Tuttavia, al termine della clip, Iyoku ha aggiunto che "esiste la possibilità che qualcos'altro a parte il film arrivi quest'anno". Considerando che la nuova serie televisiva di DB Super 2 sembra in lavorazione da anni, è lecito aspettarsi un debutto durante il corso del 2022 alla luce di un progetto cinematografico che potrebbe essere la vetrina ideale per un annuncio in pompa magna.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste parole? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.