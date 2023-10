Che fine ha fatto Dragon Ball Super 2? Cosa sappiamo dopo l'annuncio di Daima

Dopo anni di vuoto, l'estate del 2015 segna il ritorno di Goku e compagni con Dragon Ball Super. Conquistati i cuori dei fan con scene memorabili che hanno rotto il web, come la prima apparizione dell'Ultra Istinto, la serie animata di TOEI Animation ha però abbandonato la scena. Vedremo mai Dragon Ball Super 2?

L'episodio 131 di Dragon Ball Super è l'ultimo trasmesso, risalente al 25 marzo 2018. L'anime venne sospeso per permettere a Toyotaro e Toriyama di creare nuovi contenuti da poter adattare, ma anche a distanza di oltre 5 anni la situazione non è cambiata. Dragon Ball Super è ancora fermo.

Ad accendere gli animi della community di appassionati è stato il recente annuncio di Dragon Ball Daima, un nuovo anime originale che verrà lanciato nel 2024 in occasione del 40° anniversario del franchise. Con questo nuovo progetto, che fine ha datto Dragon Ball Super 2? Ecco cosa sappiamo sulla produzione.

Dragon Ball Daima è un nuovo anime canonico che terrà impegnata TOEI Animation fino almeno all'autunno 2024. Questo, unito al fatto al New York Comic-Con 2023, teatro dell'annuncio, non è stato fatto alcun cenno alla produzione di Dragon Ball Super 2, spegne le speranze.

Con il manga che continua ad andare avanti, pur attualmente impegnato nella Saga di Super Hero, e con TOEI Animation impegnata in Dragon Ball Daima e con il prossimo Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission, le possibilità che Dragon Ball Super 2 veda la luce prima del 2025 sono pari a zero.

L'anime di Dragon Ball Super è fermo al finale del Torneo del Potere e ci resterà ancora per un bel po' pur essendoci tutti i modi per poter andare avanti. La serie anime televisiva potrebbe infatti non solo ripercorrere gli eventi dei film Broly e Super Hero, ma anche adattare la Saga di Granolah. Eppure, i producer non sembrano essere al momento intenzionati nel portare avanti la storia ufficiale e nemmeno nel fornire informazioni concrete sullo status dei lavori, qualora effetivamente ci siano dei lavori già avviati, agli appassionati.