Dragon Ball Super 2: in quali date possiamo aspettarci novità nel 2021?

Ormai da oltre un anno non si fa che parlare dei rumor in merito a Dragon Ball Super 2, forte di numerose voci di corridoio ma tuttora privo di informazioni ufficiali. Secondo le ultime indiscrezioni il 2021 potrebbe essere l'anno ideale per il franchise per riproporre sul piccolo schermo la lunga saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Già in una passata notizia dedicata vi abbiamo spiegato quali sono, secondo noi, i motivi per cui il 2021 è davvero l'anno di Dragon Ball Super, che sia per un sequel televisivo o per un nuovo film di animazione. Secondo le ipotesi più recenti, il tanto vociferato seguito dovrebbe uscire nell'estate o nell'autunno, più precisamente al termine del reboot di Digimon Adventure 2020 che attualmente sta occupando lo slot orario originariamente appartenente alla controparte televisiva del capolavoro di Akira Toriyama. Ma quali sono le date entro cui possiamo aspettarci un eventuale annuncio ufficiale?

Tra i giorni più importanti a tema che seguiranno nel corso di quest'anno, oltre alla già citata fine di Digimon Adventure 2020, ci sono:

35° Anniversario dell'anime di Dragon Ball il 26/02 ;

; Il 18/03, il Saiyan's Day;

40° Anniversario dell'anime di Dr. Slump l'8 aprile;

Il 9 maggio, il Goku Day ;

; Metà dicembre con il Jump Festa 2022;

Queste sono le date più importanti per il franchise nel corso di quest'anno e non è da escludersi che l'annuncio possa essere svelato totalmente a sorpresa. Non ci resta che invitarvi a continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità su Dragon Ball Super 2.