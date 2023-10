Dragon Ball Super 2 e Magic, il riassunto di tutti i rumor in attesa del 12 ottobre

È solamente questione di ore per l'annuncio misterioso su Dragon Ball in arrivo al New York Comic-Con 2023. Ma che cosa vedremo durante il panel newyorkese organizzato da TOEI Animation? I rumor sono tanti e promettenti, ma facciamo un riassunto su tutto ciò che ci è dato sapere.

Partiamo innanzitutto con le notizie ufficiali e concrete. Il 12 ottobre 2023 è il giorno in cui al New York Comic-Con 2023 TOEI Animation terrà un evento speciale in cui si attendono annunci. Si parlerà quasi certamente di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, ma anche del franchise animato. In questo caso, i rumor non mancano.

In quest'edizione del Comic-Con di New York difficilmente si parlerà di Dragon Ball Super 2. L'anime che ripercorre il manga di Toyotaro non è vicino e le informazioni sull'argomento scarseggiano. L'attesa per Dragon Ball Super 2 è snervante, con l'anime fermo dal 2018, ma non sarà questo l'evento in cui finalmente vedremo qualcosa in merito.

I principali rumor sull'evento di Dragon Ball al New York-Comic Con riguardano il misterioso web anime da cui si parla da diverso tempo. A fine settembre i leak sul progetto si sono fatti più concreti. In rete sono state pubblicate le prime informazioni su Dragon Ball Magic, un anime spin-off ma comunque canonico che pare riprenderà le fondamenta di Dragon Ball GT.

L'anime di Dragon Ball Magic trasformerà Goku in un bambino e insieme a esso anche Kaioshin. Responsabile di ciò pare sarà un demone, ma l'identità dell'antagonista di Dragon Ball Magic è un mistero. Questa serie uscirà nel 2024, in occasione del 40° anniversario di Dragon Ball, e pare verrà trasmessa da Crunchyroll. In totale dovrebbe contare all'incirca 15 episodi di una durata di 30 minuti ciascuno. Per Dragon Ball Magic verrà usato uno stile d'animazione anni '90 ma che verrà combinato con la 3DCG. Tra i membri dello staff al lavoro sul progetto compaiono i nomi di Katsuyoshi Nakatsuru, disegnatore del Super Saiyan 4, e Aya Komaki.