Dragon Ball Super 2: la nuova stagione riproporrà la saga di Broly?

Dragon Ball Super 2 è un progetto misterioso, un sequel mai annunciato ma che sotto sotto, sembra essere in produzione da ormai diverso tempo. Nonostante TOEI Animation non abbia ancora rivelato alcuna informazione, in rete molti insider si sono mobilitati per captare ogni segnale possibile per comprendere il futuro del franchise.

Sono passati ormai diversi anni da quando il finale di Dragon Ball Super ha fatto il suo debutto, innescando poco dopo prime voci di corridoio in merito a un eventuale seguito. Da quel momento in avanti moltissimi rumor si sono susseguiti senza sosta, alcuni rivelatosi poi falsi e altri invece ancora in attesa di una conferma. L'ultimo di essi, che assume anche un certo significato all'interno della communty dedicata, vede il debutto di DB Super 2 nell'estate del 2021, ovvero al termine di Digimon Adventure 2020 che, salvo imprevisti, conterà di 66 puntate totali.

Ad ogni modo, non è da escludere che al momento della messa in onda dell'anime lo studio prenda in considerazione di adattare nuovamente e in chiave televisiva la saga di Broly, allo stesso modo di com'è avvenuto con l'arco narrativo di Beerus e Gold Freezer. L'ipotesi, inoltre, assumerebbe maggior consistenza qualora Toyotaro decidesse di introdurre il personaggio all'interno della prossima saga del manga, spingendo di conseguenza la produzione a dover recuperare la storia di Broly per questioni narrative.

Secondo voi, invece, quale arco narrativo adatterà per primo Dragon Ball Super 2 qualora dovesse arrivare davvero? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.