Dragon Ball Super 2: quando esce? Novità e indiscrezioni

A circa due anni dalla conclusione di Dragon Ball Super, è lecito che i fan inizino a domandarsi quanto ancora bisognerà attendere prima del ritorno di Goku e compagni sul piccolo schermo. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una nuova stagione e dei leak sembrerebbero confermarne la produzione, ma cosa sappiamo esattamente?

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Everyeye Plus e visibile qui sopra, abbiamo raccolto tutte le indiscrezioni e le novità inerenti alla prossima serie, a cui per il momento continueremo a riferirci come "Dragon Ball Super 2".

Naturalmente il problema più grosso è dato dalla mancanza di materiale. Una nuova stagione di Dragon Ball Super potrebbe, al momento, adattare due archi narrativi: la Saga di Broly raccontata nel film del 2018 e quella di Molo, raccontata nel manga e ormai prossima alla conclusione. Toei Animation è attualmente al lavoro su Digimon Adventure e sembra proprio non avere intenzione di affrettare i tempi; di conseguenza, difficilmente assisteremo ad un ritorno dell'anime nella seconda metà del 2021.

