Dragon Ball Super 2, quando esce? L'attesa è snervante, recap delle ultime novità

L'anime di Dragon Ball Super che fu proposto nel 2015 segnò il definitivo ritorno del franchise. Dopo anni di assenza dai grandi palcoscenici dopo la fine di Dragon Ball GT, l'epica storia di Goku venne rivoluzionata. Il saiyan si è interfacciato con nuove divinità, tra cui Angeli e Dei della Distruzione, e un multiverso tutto da scoprire.

Di momenti epici ce ne sono stati tanti: la trasformazione in Super Saiyan God, la sfida con Freezer rinnovata, la comparsa dell'Ultra Istinto e molto altro ancora. Gli episodi di Dragon Ball Super hanno entusiasmato, e in molti ne vorrebbero tanti altri. Tuttavia, per ora, non sembra esserci nulla all'orizzonte. Toei Animation sta proseguendo in un'altra direzione, completamente diversa, mentre il manga di Akira Toriyama e di Toyotaro è ancora in corso, con pubblicazione mensile sulle pagine di V-Jump.

Tornerà l'anime di Dragon Ball Super con una seconda serie? E, soprattutto, quando? Di ipotesi ne sono state fatte molte e, più il tempo passa, più sembra allontanarsi questa possibilità. I due film - Broly e Super Hero - sono ancora abbastanza freschi e riescono a portare avanti questo universo animato senza troppi patemi, il tutto mentre vengono prodotti anche gli spin-off non canonici, come Super Dragon Ball Heroes, sempre in prosecuzione. Senza contare che si parla di un nuovo web anime di Dragon Ball, che potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola.

In sostanza, Dragon Ball Super 2 non è per nulla vicino e di certo non ci sarà nulla in cantiere per il 2023 né tantomeno per il 2024. In questo modo, la produzione potrebbe far passare abbastanza tempo da avere materiale da raccontare, con l'adattamento dei film Broly e Super Hero e le due saghe esclusive del manga, quella di Molo e quella di Granolah. Sempre che non arrivi una nuova pellicola ad allungare ulteriormente i tempi.