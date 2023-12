Dragon Ball Super 2 verrà rivelato al Jump Festa 2024? Tutto ciò che sappiamo sull'anime

Era il 25 marzo del 2018 quando in Giappone veniva trasmesso l'episodio 131 di Dragon Ball Super, quello che ancora oggi, a 5 anni di distanza, viene considerato come l'ultimo andato in onda dell'anime. La situazione è in fase di stallo, ma presto potrebbero arrivare novità in merito? Il Jump Festa 2024 è l'occasione perfetta.

Della Stagione 2 di Dragon Ball Super non si sa ancora nulla e le speranze di vedere proseguire l'anime sono sempre più ridotte. L'anime si fermò poiché stava oltrepassando il materiale originale scritto da Toyotaro e Toriyama, ma anche ora che ci sarebbero ben tre saghe da poter adattare nulla è cambiato. Che Dragon Ball Super 2 venga rivelato al Jump Festa 2024?

Questa possibilità è piuttosto remota e ci sono due ragioni più che valide per poter affermare che Dragon Ball Super 2 non sarà presente al Jump Festa 2024. Innanzitutto TOEI Animation sta concentrando tutti i suoi sforzi sul nuovo anime Dragon Ball Daima. Questa serie originale, in cui Goku e compagni verranno trasformati in bambini da dei demoni, non lascia spazio al ritorno di Super.

Oltre all'impossibilità di poter lavorare su più progetti contemporaneamente, Dragon Ball Super 2 non verrà mostrato al Jump Festa 2024 poiché molto più semplicemente alla manifestazione di Shueisha non sono stati annunciati panel relativi al franchise di Dragon Ball. Dunque, prima di vedere Dragon Ball Super 2 occorrerà attendere svariati altri anni.