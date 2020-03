Dragon Ball Super 2: video riepilogo sulle ultime dichiarazioni

Dragon Ball è sempre Dragon Ball e lo dimostrò con il ritorno in TV e su fumetto con la serie Dragon Ball Super. Mentre Toyotaro raccontava la sua storia sulle pagine del mensile V-Jump, in televisione Goku e Vegeta con i loro compagni davano del loro meglio affascinando tutti. A due anni di distanza si sente ormai l'assenza dell'anime.

Negli ultimi tempi ci sono state tante voci, dichiarazioni e interviste di vario tipo sullo stato di Dragon Ball Super 2 che, al momento, deve ancora essere annunciato. A rassicurare i fan interviene Masaki Sato, key animator che ha già lavorato con ruoli di primo piano su Dragon Ball Super. Il nostro Gabriele Laurino ha condiviso le ultime informazioni tratte dall'intervista al key animator nel video che vedete in alto alla notizia.

Insomma, sembra che i fan dell'anime di Dragon Ball Super dovranno ancora aspettare parecchio prima di poter vedere un sequel. Dall'uscita di Dragon Ball Super: Broly in poi infatti non c'è stata alcuna novità e ancora oggi si discute sulla possibilità di vedere un ulteriore film o un ritorno a una serie stagionale. Tuttavia, gli amanti dell'opera possono vedere il prosieguo della storia dell'universo delle sette sfere con il manga disegnato da Toyotaro, ora giunto al capitolo 57 con Molo come nemico.