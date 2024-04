Dragon Ball Super, i 20 saiyan più forti in assoluto: la classifica definitiva

Introdotti in Dragon Ball Z per approfondire le origini del protagonista, Son Goku, i Saiyan sono stati presentati come guerrieri feroci, e colonizzatori di altri pianeti. In Dragon Ball Super, e in altri medium con cui si è espanso il franchise, abbiamo conosciuto molti Saiyan, ed ecco la loro classifica definitiva in termini di potenza.

Iniziamo con gli ultimi 15 personaggi presenti nella classifica, che vanno da Saiyan di infimo livello, apparsi sia nei film non canonici, nei videogiochi, nelle serie spin-off e regolari:

Shugesh

Tora

Radish

Nappa

Cabba

Goten

Trunks

Yamoshi

Caulifla

Bardack

Trunks del Futuro

Kale

Black Goku

Shallot

Giblet

Si passa dalle ultime posizioni, dove troviamo Saiyan amici di Bardack nel primo film in cui appare il padre di Goku, fino a Radish, primo Saiyan ad arrivare sulla Terra alla ricerca di Kakaroth e a minacciare i protagonisti. Non mancano personaggi ancora avvolti nel mistero, come Yamoshi, il primo Super Saiyan, e i volti di alcuni dei videogiochi, come Giblet, il Saiyan in Rosso, e Shallot di Dragon Ball Legends.

Arriviamo, però, alla top 5, dove si sono classificati i migliori Saiyan di sempre. In quinta posizione troviamo Cumber, antagonista principale della saga del Pianeta Prigione di Super Dragon Ball Heroes, e avversario a dir poco formidabile, con un design originale, in grado di raggiungere il Super Saiyan 3 e fronteggiare avversari della caratura di Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker, e Vegeth Super Saiyan Blue Kaio-ken.

Ed è proprio al Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo che va la quarta posizione. Broly è sicuramente in grado di raggiungere un livello combattivo straordinario, ma non è ancora riuscito a controllare quello stato di furia così potente, che gli ha permesso di tenere testa a Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue.

Sull'ultimo gradino del podio troviamo, invece, il Principe dei Saiyan. Vegeta è sempre stato all'ombra di Goku, ma nella fase più recente di Dragon Ball Super ha intrapreso un percorso più personale, seguendo gli insegnamenti di Beerus e sviluppando l'Ultra Ego, apprendendo anche l'hakai, tecnica peculiare degli dèi della distruzione.

In seconda posizione troviamo Goku, protagonista dell'opera, continuamente sottoposto a nuove sfide che gli hanno consentito di arrivare a livelli divini, attingendo all'Ultra Istinto, grazie al quale è riuscito a fronteggiare avversari incredibili, quali Jiren, Molo e Gas. In qualità di protagonista ha ancora molto margine di miglioramento, e può tranquillamente puntare a tornare in cima alla classifica.

Infatti, il titolo di Saiyan più potente va a Gohan. Nella campagna promozionale del film Dragon Ball Super: Super Hero, Akira Toriyama ha specificato che grazie alla forma Beast, Gohan è diventato l'eroe più potente. Questa dichiarazione, oltre allo scontro diretto col padre nel capitolo 103, ha confermato il suo, attuale, dominio sulla scala di potere della razza Saiyan.

