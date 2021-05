Dragon Ball Super 2022, ecco come potrebbe inserirsi nella cronologia della serie

L'arco del Torneo del Potere dell'anime di Dragon Ball Super si concluse, lasciando i protagonisti e le loro storie in sospeso fino all'arrivo del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly. Quest'ultimo è quindi un sequel diretto e, soprattutto, è posto prima della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica scritto per il manga.

Ora è stato però annunciato un nuovo film di Dragon Ball Super per il 2022, che narrerà un'altra storia che potrebbe essere ancora una volta canonica e quindi ben inserita nell'attuale universo in costruzione del brand. Ma quando sarà ambientato esattamente?

Al momento non abbiamo informazioni particolari, ma è difficile che la produzione e Toriyama decidano di ambientare il film precedentemente agli eventi di Dragon Ball Super: Broly o del Torneo del Potere. Per questo la chance che venga inserito dopo Broly è estremamente alta. Ciò però potrebbe creare dei contrasti con gli eventi della saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, dato che sarebbero imposti dei grossi limiti alle trame e ai personaggi.

A meno di non sfalsare tutto ciò che è stato inserito nella saga di Molo, sempre se non sia previsto qualche retcon per la futura serie animata di Dragon Ball Super, ciò imporrà delle grosse limitazioni che potrebbero essere superate ambientando il film successivamente alla battaglia finale con Molo. Ciò obbligherebbe un eventuale serie televisiva futura a riprendere poi gli eventi del film dopo aver trattato l'arco di Molo. Non un grosso problema, dato che Dragon Ball Super ha già inglobato gli avvenimenti dei film precedenti.

E poi, quale nemico sarà coinvolto? Molti fan vorrebbero Cooler come nuovo villain.