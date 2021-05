Dragon Ball Super 2022: il film potrebbe avere a che fare con l'intelligenza artificiale?

Dopo una lunga attesa lontano dal grande e dal piccolo schermo, finalmente Dragon Ball Super si prepara a tornare sul fronte animato con un nuovo progetto che, alla luce delle poche informazioni trapelate finora, sarà inedito e non per forza legato agli attuali avvenimenti del manga.

Akira Toriyama ha riservato un messaggio speciale in occasione del Goku Day e dell'annuncio del nuovo film previsto al debutto durante il corso del 2022. Il sensei, infatti, ha parlato di una "nuova estetica" per questo lungometraggio, ma di cosa si tratta esattamente? Prima di proseguire, vi suggeriamo di dare una lettura al nostro speciale con tutte le informazioni finora in nostro possesso sul nuovo film di Dragon Ball Super.

A dire la verità, è improbabile che TOEI Animation decida di stravolgere nuovamente il character design del film dopo l'impresa di DB Super: Broly. Potrebbe anche essere, dunque, che Naohiro Shintani sia nuovamente stato incaricato del lungometraggio o, ancora, che qualcun altro abbia preso le redini del progetto ma restando tuttavia quantomeno fedele allo stile della precedente pellicola o a quello di Yamamuro. Ad ogni modo, lo scorso marzo TOEI ha stretto una partnership con Preferred Networks per sfruttare l'intelligenza artificiale nel campo dell'animazione giapponese e semplificare gli sforzi della produzione, quanto meno per quanto riguarda gli sfondi. Come potete notare nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia, attraverso il programma Scenify è stato possibile elaborare con l'AI una foto panoramica che poi è passata tra le mani di TOEI per gli ultimi ritocchi.

Essa potrebbe essere uno strumento davvero utile per ridurre i tempi del lavoro e chissà se proprio un film di Dragon Ball possa fare da apri-pista per questo genere di tecnologia. Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità in merito per comprendere se TOEI Animation sfrutterà o meno questa tecnica per giustificare la "nuova estetica" inneggiata da Toriyama. E voi, invece, cosa ne pensate di questa partnership? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.