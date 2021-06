Dragon Ball Super 2022 e il futuro di Gohan: perché il Saiyan dovrebbe essere protagonista

L'evoluzione di Gohan in Dragon Ball è senza dubbio il più grande errore di Akira Toriyama, o almeno questo è quello che pensano milioni di fan. Il figlio di Goku del resto ha avuto un percorso di crescita decisamente opinabile, e dalla fine dello scontro con Cell in Dragon Ball Z è stato relegato a un ruolo decisamente marginale.

In una vecchia intervista pre-Dragon Ball Super, Akira Toriyama dichiarò che subito dopo la morte di Goku nello scontro con Cell Gohan avrebbe dovuto prendere le redini di Dragon Ball, ma che alla fine decise di cestinare tutto perché non riusciva a vedere in lui le qualità di un protagonista. L'autore di Dragon Ball non ha mai amato alla follia il resto dei Guerrieri Z, e al di fuori di Goku e Piccolo ha davvero concesso agli altri combattenti poche occasioni per spiccare.

Nel corso degli anni, e in particolar modo durante Dragon Ball Super, Toriyama ha ritrattato leggermente il personaggio di Vegeta, concedendogli di brillare più volte durante le saghe di Beerus, Black Goku e del Torneo del Potere, senza contare il grande spazio concessogli durante il film Dragon Ball Super: Broly. La situazione invece è diversa per Gohan, che dopo essere stato umiliato da Freezer durante Dragon Ball Z: La resurrezione di F ha avuto davvero poche chance per mostrare le sue vere qualità.

Gohan è sempre stato uno dei personaggi più amati dai fan di Dragon Ball, e il parziale ritorno in scena visto durante il Torneo del Potere e soprattutto durante la Saga di Moro fanno ben sperare per il futuro, ma il nuovo film in uscita nel 2022 potrebbe davvero essere l'ultimo treno. Cosa possiamo aspettarci, dunque, da questa nuova pellicola?

Per il momento Toei Animation e Akira Toriyama non hanno parlato del nuovo lungometraggio, ma considerando quante volte abbiamo visto Goku risolvere tutti i problemi, la speranza è che questo nuovo film dia ad altri personaggi la possibilità di brillare, magari mettendo ancora una volta sulle spalle di Gohan il peso della salvezza dell'umanità. Trunks del Futuro ad esempio ha avuto una chance per brillare durante l'arco narrativo di Black Goku, mentre C-17 ha mostrato il suo valore nel Torneo del Potere, quindi potrebbe essere interessante - per una volta - fare in modo che l'onore della battaglia finale spetti a qualcun altro.

Gohan ha ancora tantissimo potenziale, e dopo l'allenamento con Goku nell'arco narrativo del Torneo del Potere ha promesso di raggiungere una nuova forma, superiore a qualsiasi altra e non basata solo sulla forza. Nel manga al momento non c'è traccia di questa evoluzione, ma il film potrebbe gettare le basi per una crescita futura del personaggio, e capitalizzare il tutto nel sequel animato di Dragon Ball Super. Si tratta di soluzione sensata che potrebbe interessare molti fan, e dare a Gohan lo spazio e il successo che merita.

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere Gohan in azione? O preferite Goku e Vegeta? Diteci la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante.