Dragon Ball Super 2022: la nuova pellicola potrebbe essere realizzata in CG?

Tra le novità che potrebbero essere introdotte nella nuova pellicola dedicata a Dragon Ball Super, prevista per il 2022, potrebbe esserci anche il possibile, e vasto, utilizzo della computer grafica, elemento che rappresenterebbe un'innovazione e modifica rispetto ai numerosi film pubblicati finora riguardo l'incredibile storia di Goku e compagni.

Finora le informazioni trapelate riguardo per lo più il fatto che a scrivere la storia originale e realizzare i character design è stato l'autore originale dell'opera, Akira Toriyama, che ha espresso il suo entusiasmo per il progetto nel commento pubblicato in occasione dell'annuncio. La produzione del film in questione sarebbe iniziata prima dell'uscita nelle sale di Dragon Ball Super: Broly, nel dicembre del 2018, e sembra che Toei abbia sin da subito adottato una mentalità differente rispetto ai progetti passati.

Per questo la nuova pellicola potrebbe contenere molte più animazioni e materiale realizzato usando la computer grafica, come avvenuto in alcune scene viste in Dragon Ball Super: Broly. Lo stesso Toriyama nel messaggio di cui sopra, dove ha asserito che sia lui che altri membri dello staff si sono addentrati in territori inesplorati per quanto riguarda l'estetica e la resa visiva. E voi cosa ne pensate di questa possibilità? Vorreste vedere più scene in CG o preferireste il classico stile in 2D? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ricordiamo che il film potrebbe avere a che fare con l'intelligenza artificiale, e vi lasciamo ad una disamina riguardante i 5 villain che potrebbero apparirvi.