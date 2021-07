Dragon Ball Super 2022, oggi l'evento speciale al Comic-Con: dove seguirlo in diretta

Finalmente è arrivato il 23 luglio e, con questa data, inizia il Comic-Con, uno degli eventi più grandi e importanti della cultura pop. La manifestazione è talmente importante che TOEI Animation e i più importanti dirigenti incaricati del franchise legato al capolavoro di Akira Toriyama presiederanno per le ultime novità su Dragon Ball Super 2022.

Ci sono tutti i presupposti per un evento in grande stile, proprio come accadde nel 2018 quando TOEI rivelò alla fiera americana il primo teaser per Dragon Ball Super: Broly. Presumibilmente, dunque, in occasione della manifestazione TOEI rivelerà il primo trailer promozionale e una locandina inedita, ipotesi rafforzata dal panel che lo studio aprirà successivamente alla visita per i fan.

La presenza di Dragon Ball al Comic-Con è arricchita inoltre da alcune figure chiavi del franchise quali Masako Nozawa, storica voce di Goku, Akio Iyoku (editore di Toriyama e produttore esecutivo di DB) e Norihiro Hyashida (producer della serie televisiva e del precedente film dell'anime). Volti importantissimi che sanciscono la volontà del team di un annuncio in pompa magna.

La diretta streaming dovrebbe iniziare alle 20 e terminare l'ora successiva e il link per visionare l'evento è disponibile in calce alla notizia. Ad ogni modo, il panel dovrebbe essere disponibile anche sul canale ufficiale di YouTube del Comic Con ma vi suggeriamo di monitorare entrambi i siti per non lasciarvi scappare neanche un minuto della diretta. E voi, invece, cosa vi aspettate? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.