Dragon Ball Super 2022, ecco perché il film potrebbe collegarsi alla nuova serie anime

L'annuncio ufficiale di un nuovo film di Dragon Ball Super è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fan dell'universo creato da Akira Toriyama. In molti sperano che il lungometraggio possa quindi collegarsi ad una stagione inedita della serie animata.

Durante l'annuncio del film di Dragon Ball Super prodotto da Toei Animation, sono state anticipate alcune delle novità che vedremo nell'opera: in particolare delle sfide tra personaggi inaspettati e un comparto visivo inedito. In molti hanno quindi iniziato ad ipotizzare quali potrebbero essere i protagonisti delle prossime battaglie di Dragon Ball, mentre il comparto visivo mai visto prima ha entusiasmato i numerosi fan dell'opera. Considerando il successo di Dragon Ball Super: Broly, sembra molto probabile che a seguito della pubblicazione del film di Dragon Ball Super, la Toei Animation possa sfruttare il momento favorevole per annunciare una nuova stagione dell'anime, magari utilizzando lo stesso stile grafico del lungometraggio. A conferma di questa teoria, troviamo anche le dichiarazioni di un animatore di Dragon Ball Super, che durante un'intervista ha discusso della seconda stagione dello show.

Nel frattempo continuano le vicende raccontate nel manga di Akira Toriyama e Toyotaro, che hanno cambiato profondamente i rapporti tra i Goku, Vegeta e gli altri protagonisti della serie, oltre a introdurre alcuni degli avversari più forti che i Saiyan hanno dovuto affrontare.