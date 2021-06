Dragon Ball Super 2022: la prossima pellicola si concentrerà sui viaggi nel tempo?

Annunciata a inizio marzo, la nuova pellicola di Dragon Ball Super è ancora immersa nel mistero. Chi sarà il prossimo antagonista e quale peripezie dovranno superare i Guerrieri Z? Secondo alcune teorie, il prossimo film dovrebbe trattare i viaggi nel tempo, uno degli più interessanti dell'opera di Toriyama.

Sebbene questo progetto sia circondato da un alone di mistero, cogliendo alcuni dettagli emersi nei commenti degli autori è possibile dare vita ad alcune ipotesi piuttosto plausibili. Stando alle parole di Toriyama, la nuova pellicola sarà ben diversa da quella di Broly e non si concentrerà su potenza ed energia. Dunque, ipoteticamente Goku e Vegeta non dovrebbero incontrare un personaggio più forte del Super Saiyan Leggendario, né tanto meno un rivale capace di pareggiare il loro attuale livello combattivo.

Ma allora su cosa si dovrebbe basare questo film? Esattamente come avvenuto durante la Saga di Cell e quella di Black Goku, la pellicola potrebbe concentrarsi sui viaggi nel tempo, esplorando passato, presente e futuro dei Guerrieri Z.

Sebbene siano vietati dagli dei, in un qualche modo i protagonisti potrebbero viaggiare nel tempo, magari tornando ai primi giorni dell'avventura di Goku, parte meno conosciuta dell'opera di Toriyama.



Oltre al passato, però, si potrebbe fare capolino anche nel futuro, in particolar modo quello da cui proviene Mirai Trunks. Facendo ciò, Goku e compagni potrebbero finalmente portare pace e serenità in una linea temporale devastata dagli Androidi e da Zamasu.

Ma non solo. Questo nuovo film, attraverso dei flashback, potrebbe rivisitare i momenti più salienti di Dragon Ball Z, dando l'opportunità alle nuove generazioni di vivere l'epopea di Goku sotto una luce più attuale.

E voi cosa ne pensate di queste possibilità? Presto, potrebbero arrivare novità ufficiali su Dragon Ball Super 2022. Ecco le previsioni su quando uscirà Dragon Ball Super 2022.