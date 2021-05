Dragon Ball Super 2022, quando uscirà il film? Le previsioni

Dopo qualche anno di silenzio, la parte animata del franchise di Dragon Ball sta per tornare. Con un leak è stato confermato il ritorno di Dragon Ball Super con un film. Niente serie animata dopo il lungometraggio su Broly quindi, ma un seguito di questo film che narrerà un'altra breve storia sul mondo creato decenni fa da Akira Toriyama.

Ma quando uscirà il nuovo film di Dragon Ball Super? Ricapitoliamo quel poco che è trapelato finora per comporre il puzzle. Innanzitutto, l'annuncio di Toei Animation ha confermato che il film uscirà nel 2022, senza se e senza ma. Stabilito l'anno, bisogna invece capire in quale mese è prevista l'uscita. Considerato che il film è stato annunciato nelle prime settimane di maggio, è possibile che la produzione lasci passare almeno un anno tra rivelazione e proiezione in Giappone, così come accadde anche per Dragon Ball Super: Broly.

Di conseguenza, le ipotesi più accreditate vedono Dragon Ball Super 2022 uscire nella tarda stagione primaverile, nella stagione estiva o in quella autunnale, con quest'ultima che fu già dimora del lungometraggio su Broly. Tutto ciò è confermato da un rumor trapelato dal financial report di Toei Animation, che vede Dragon Ball Super 2022 uscire proprio dal secondo trimestre in poi, quindi tra aprile a dicembre.

È possibile una nuova data a dicembre? Certo, ma non è da escludere una proiezione anche per luglio 2022 in Giappone, considerato che in passato molte pellicole del franchise di Dragon Ball furono portate proprio nel mese estivo. Per tirare le somme, è possibile un'uscita tra maggio e luglio o dicembre del 2022 per Dragon Ball Super.