Dragon Ball Super 2022: quando uscirà il primo trailer del nuovo film?

Esattamente due mesi fa TOEI Animation annunciava a sorpresa e in concomitanza con l'apertura del nuovo sito ufficiale Dragon Ball Super 2022, nome provvisorio del prossimo lungometraggio legato al capolavoro di Akira Toriyama. Ma quando avremo delle vere novità in merito a questo ambizioso film?

Le poche informazioni in merito al progetto provengono direttamente dalla breve dichiarazione di Akira Toriyama che parlava di "territori inesplorati sul lato estetico". Non sappiamo se queste parole si leghino in qualche modo ai recenti esperimenti di TOEI Animation con l'intelligenza artificiale, strumento che effettivamente potrebbe aiutare il team a proporre qualcosa di inedito per il grande pubblico.

Ad ogni modo, allo stato attuale delle cose tutte le attenzioni dei fan sono riposte precisamente al 23 luglio, data nel quale si aprirà il panel di Dragon Ball Super al Comic-Con di Los Angeles. Le possibilità di poter vedere un trailer in quella data sono altissime dal momento che anche Dragon Ball Super: Broly sfruttò la vetrina della fiera per mostrare in pompa magna il primo ed eclatante video promozionale del film. Vi ricordiamo inoltre, stando ai report finanziari di Toei, che l'uscita della nuova pellicola è attesa tra aprile e dicembre del 2022.

Non ci resta dunque che attendere pochi giorni all'evento americano, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento in merito all'argomento.