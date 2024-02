Dragon Ball Super, 3 avversari che (forse) Goku Ultra Istinto non può ancora battere

La recente uscita del capitolo 102 di Dragon Ball Super ha messo a confronto Goku con Gohan, la cui ritrovata forza ha incuriosito il padre. In attesa di capire come finirà lo scontro, ci siamo chiesti quali avversari, allo stato attuale, possano essere considerati più forti di Goku. Attenzione, seguiranno alcuni spoiler su Dragon Ball Super.

Black Freezer

Black Freezer è apparso solo brevemente nel manga, ma è bastato un solo capitolo per mettere in chiaro una cosa: è molto più forte di prima. Non a caso, è riuscito a sconfiggere facilmente sia Gas che Goku e Vegeta, in un solo colpo. Probabilmente, è l'unico mortale vicino a Beerus in termini di pura potenza.

Beerus, Whis e Zeno

Inseriamo in un unico insieme gli insegnanti di Goku e Vegeta e l'essere più potente di Dragon Ball Super, Zeno. Sia Beerus che Whis non sembrano aver bisogno di allenarsi e sono dotati di un livello combattivo così alto da guardare tutti dall'alto, se si escludono Zeno e il Grande Sacerdote, una figura enigmatica, i cui confini in termini di potenza non sono stati ancora rivelati. Zeno, neanche a dirlo, può cancellare interi universi, anche se sembra non avere alcuna abilità combattiva, ma chissà.

Gas

Citiamo anche Gas, il guerriero più forte dell'Universo 7 prima che Freezer ottenesse la forma Black. Questo combattente è riuscito, in solitaria, a soverchiare contemporaneamente Granolah, Goku e Vegeta ed è stato messo in difficoltà, subendo danni reali, solo quando estremamente indebolito. Nonostante ciò, solo Black Freezer è riuscito a sconfiggerlo, mentre l'Ultra Istinto di Goku probabilmente non ce l'avrebbe fatta.