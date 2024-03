Dragon Ball Super, 3 avversari fortissimi che Gohan Beast potrebbe annientare

Nonostante Gohan sia stato poche volte più potente di Goku in Dragon Ball, ha ormai ottenuto la forma Beast, grazie alla quale ha ben pochi rivali all'interno dell'opera. Quali sono gli avversari che, ora come ora, non avrebbero scampo contro Gohan? Parliamone!

Hit

Hit è decisamente pericoloso perché ha padroneggiato il Time Skip, un'abilità con cui congela il tempo del bersaglio e si muove a velocità fulminea per colpirlo. Questa tecnica ha costretto Goku ad utilizzare il Super Saiyan Blue e il Kaioken in contemporanea per riuscire ad avere speranze di vittoria. Gohan Beast, invece, essendo di base molto più forte di Hit, potrebbe adattarsi rapidamente al divario temporale con il nemico e prenderlo immediatamente di sorpresa.

Jiren

Dando per scontato che è probabile che Jiren si stia allenando come Gohan dalla fine del Torneo del Potere, in passato è andato in enorme difficoltà contro l'Ultra Istinto di Goku. È quindi facile immaginare che, in un confronto tra il Beast e il Jiren della saga in cui è stato introdotto, sarebbe il figlio di Goku ad uscirne vincitore.

Zamasu

Zamasu è sicuramente uno dei migliori villain di Dragon Ball Super. La sua folle ideologia, i temibili poteri che lo contraddistinguono e il rapporto con Black Goku sono giganteschi punti di forza per questo personaggio che, ad ogni modo, non avrebbe molte speranze contro Gohan Beast. Se Trunks del futuro è riuscito a tagliarlo nella sua forma fusa, figuriamoci Gohan con quanta semplicità potrebbe farlo a pezzi.

Cosa ne pensate di questa lista? Gohan Beast sarebbe stato capace di sconfiggere in poco tempo anche nemici come Moro, Granolah o Gas? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti!

Su Fatti una risata è uno dei più venduti di oggi.