Dragon Ball Super, 3 personaggi che la piccola Pan potrebbe già battere

Anche se in Dragon Ball GT era una figura più centrale, la piccola Pan di Dragon Ball Super sta lentamente guadagnando importanza all'interno della storia. Avendo manifestato una forza degna di nota in tenera età, esistono degli avversari che sarebbero già alla portata della bambina.

Innanzitutto, c'è un personaggio che, in passato, è riuscito a battere con facilità la maggior parte dei suoi avversari nelle eliminatorio del 23° Torneo Tenkaichi: Yajirobei. Pur essendosi allenato con Kami per diverso tempo, il guerriero è rimasto un fifone e a Pan basterebbe un inizio convincente in combattimento per spaventarlo e indurlo alla fuga.

Sarebbe dura per Yamcha ammetterlo ma, dopo aver abbracciato la carriera da giocatore di baseball e aver trascurato le arti marziali, è difficile pensare che possa battere la figlia di Gohan, pur avendo tecniche come le Zanne del Lupo dalla sua. Infatti, sarebbe probabilmente la strabordante potenza fisica della bimba ad avere la meglio.

Infine, anche il vecchio rivale di Crilin e grande amico di Tenshinhan, Jiaozi potrebbe essere sconfitto da Pan se dovesse sottovalutare l'avversaria, dato che è rimasto a lungo lontano dai campi di battaglia. Sarebbe, senza ombra di dubbio, il combattente più difficile per la piccola Pan che però, sotto l'allenamento di Piccolo e Goku, avrebbe davvero buone chance di farcela.

In attesa di scoprire quale futuro attenda Pan in Dragon Ball Super, vi chiediamo: vedremo uno sviluppo per Pan nei prossimi capitoli del manga o rimarrà confinata ad un ruolo comico secondario? Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto, nella sezione commenti!

Su Ken il guerriero. Hokuto no Ken. Extreme edition (Vol. 1) è uno dei più venduti di oggi.