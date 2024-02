Dragon Ball Super, i 3 personaggi più sottovalutati della storia

Attraverso Dragon Ball Super Toriyama e Toyotaro hanno donato nuova linfa vitale al franchise, espandendo i confini del mondo in cui Goku e compagni agiscono, arrivando persino ad introdurre il concetto di multiverso, e, di conseguenza, all’aggiunta di molti personaggi nuovi, appartenenti ad altre razze, e più potenti di quanto si possa immaginare.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sulle saghe più recenti di Dragon Ball Super.



Nonostante il processo creativo richiesto ai due autori, tanti di questi personaggi sono stati relegati a posizioni secondarie, venendo persino esclusi dagli sviluppi narrativi successi alla saga in cui sono apparsi. Ecco, dunque, i tre combattenti più sottovalutati della serie, e che meriterebbero una rivalutazione, magari tornando sul campo di battaglia o in scena in un prossimo arco narrativo.

Al terzo posto troviamo Toppo, leader dei Pride Troopers dell’Undicesimo Universo, squadra scelta per prendere parte al Torneo del Potere, e di cui fa parte il ben più famoso e apprezzato dai fan Jiren, contro cui Goku raggiunge per la prima volta l’Ultra Istinto. Apparso nel 28° capitolo del manga, Toppo viene spesso sottovalutato, ma per avere un’idea più precisa della sua straordinaria potenza, basti pensare che era tra i favoriti del suo universo per ricoprire il ruolo di dio della distruzione, poi ottenuto da Belmod, e che nella sua forma da distruttore riesce a sconfiggere con facilità Freezer.

In seconda posizione si classifica l’androide 73, o OG73-i, apparso nel capitolo 50 del manga come uno dei prigionieri evasi dal Carcere Galattico, e successivamente, uno dei sottoposti dello stregone Molo. Come gli altri androidi conosciuti nel corso della serie, anche 73 può fare affidamento su una stamina infinita, ed è in grado di copiare i poteri e le abilità di tre creature, conservandole per un tempo limitato all’interno delle gemme sul suo volto. Sebbene gli autori sembrino avere ancora qualcosa in serbo per 73, per ora resta un combattente dal potenziale enorme ma poco sfruttato, e potrebbe mettere in difficoltà chiunque grazie alle sue peculiari strategie sul campo di battaglia.

Infine, riconosciamo Granolah come personaggio più sottovalutato della serie. L’ultimo dei ceruleani ha sacrificato anni, e forse decenni, della sua vita per diventare uno dei guerrieri più potenti dell’universo, e quietare la sua sete di vendetta nei confronti dei Saiyan, responsabili della quasi totale estinzione della sua razza. Nel confronto con Goku e Vegeta, soprattutto dopo che questi ha raggiunto l’Ultra Ego, ha dato dimostrazione delle sue capacità, le quali però necessitano di essere approfondite e migliorate attraverso l’esperienza, come ha sottolineato lo stesso Principe dei Saiyan. Questa osservazione l’ha reso debole, ma con un grande margine di miglioramento.

Considerata l’alleanza coi protagonisti per fronteggiare la minaccia degli Heeter, Granolah potrebbe tornare più preparato nel futuro della serie, magari come guerriero al fianco di Goku e Vegeta per fronteggiare Black Freezer, ma per ora resta un combattente che ha sacrificato parte della sua vita per attingere ad un potere straordinario, ma non sufficiente per fargli raggiungere i suoi reali obiettivi.

In conclusione, vi lasciamo ad un approfondimento sul curioso ruolo degli Angeli nell’universo di Dragon Ball, e ad una spettacolare fan art dedicata a Gohan Beast contro Perfect Cell Max.