Dragon Ball Super: 3 rivali perfetti per Goku oltre l'orgoglioso principe Vegeta

Goku e Vegeta condividono da anni una rivalità accesa, in continua evoluzione anche in Dragon Ball Super, pur essendo ormai diventati grandi amici. Il principe cerca ogni volta di superare Kakaroth, e finalmente sembra aver sviluppato un percorso personale per arrivarci. Ma chi altro merita il titolo di rivale del protagonista?

Ecco tre personaggi straordinariamente potenti e ambiziosi che possono misurarsi adeguatamente con l’incredibile livello raggiunto da Goku. Attenzione a possibili spoiler.

Iniziamo da Broly, uno dei pochi Saiyan superstiti, finalmente inserito nel canone della serie attraverso la pellicola del 2018, dove la sua storia ha subito una profonda riscrittura rispetto alla sua versione originale. Attualmente Broly è un combattente dal potenziale straordinario, raggiungibile però unicamente attraverso la forma berserk del Super Saiyan Leggendario, sulla quale non sembra avere alcun tipo di controllo. Nel capitolo 103, tuttavia, Broly ha raggiunto lo stadio del Super Saiyan affrontando Gohan Beast, e ha manifestato un controllo inedito in tale forma, mantenendo lo stesso colore degli occhi. Questo singolare percorso evolutivo, potrebbe rendere Broly un grande rivale di Goku.

Passiamo a Jiren, membro dei Pride Troopers e guerriero più potente dell’Undicesimo Universo. Sin dalla sua prima apparizione durante il Torneo del Potere, Jiren è stato presentato come uno degli esseri più forti dell’intero franchise, e non ha smentito questa fama, costringendo Goku a raggiungere una forma embrionale dell’Ultra Istinto durante la loro intensa battaglia. Per ora Jiren sembra essere scomparso, ma potrebbe sempre tornare in futuro, mostrando anche lui un ulteriore miglioramento o, persino, una forma inedita.

Infine, abbiamo Lord Beerus in persona. Il dio della distruzione del Sesto Universo ha sempre dato filo da torcere a Goku, e non ha ancora sfoggiato le sue reali capacità, limitandosi a insegnare a Vegeta le tecniche della distruzione. Sebbene ora sembri un alleato dei protagonisti, Beerus ha comunque un compito molto importante, e pericoloso, da ricoprire. Questo potrebbe tradursi nel vederlo nuovamente in azione, e Goku, come suo solito, cercherà in ogni modo di avvicinarsi al suo livello divino. In breve, potremmo dire che Goku lo considera già un vero rivale.

Su Agenzia tradimenti. I manga di Roby (Vol. 1) è uno dei più venduti di oggi.