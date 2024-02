Dragon Ball Super, 3 volte in cui la storia è andata avanti in modo a dir poco discutibile

Il manga di Dragon Ball Super sta preparando le basi per la nuova saga. Dopo gli eventi recenti dell'opera, sembra che Gohan abbia bisogno di un nuovo maestro in Dragon Ball Super e, per questo motivo, siamo curiosi di scoprire come proseguirà la storia, dato che non sempre il manga si è evoluto in maniera brillante. Vediamo perché.

Per fare un esempio, Dragon Ball Super non ha saputo ancora sfruttare Majin Buu. Nella Saga del Torneo del Potere, sembrava che potesse essere uno dei guerrieri del team in difesa dell'Universo 7 e il personaggio aveva preso sul serio il compito, allenandosi duramente e, addirittura, dimagrendo. Purtroppo, la serie trova il modo di escluderlo dalla competizione, vanificando tutto ciò che era stato mostrato in precedenza. Un vero peccato perché avrebbe potuto offrire combattimenti davvero spettacolari.

Un caso eclatante in cui l'intero "world-building" dell'opera ha scricchiolato è quello del retcon alle modalità con cui si raggiunge il Super Saiyan. In Dragon Ball Super, infatti, viene spiegato che la trasformazione dipende dal numero di Cellule S presenti in un guerriero. A quanto pare, i Saiyan violenti dell'universo 7 sono svantaggiati rispetto a quelli meno aggressivi dell'universo 6 perché hanno un minor quantitativo di Cellule S e questo serve a giustificare la facilità con cui Cabba, Kale e Caulifla riescono ad ottenere il Super Saiyan.

Infine, non possiamo non citare il momento in cui Goku consegna a Moro un Senzu per farlo rinvigorire. Se in passato potevano esserci dei motivi per la "gentilezza" di Goku nei confronti dei nemici, in questo caso, dopo un lungo percorso di crescita interiore del personaggio, è difficile giustificare la scelta di mettere a rischio l'intero universo.

Intanto, l'uscita di Dragon Ball Super 103 potrebbe offrirci uno sguardo sul futuro dell'opera, sperando sia il più roseo e coerente possibile.