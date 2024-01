Dragon Ball Super, 3 storie che vorremmo dopo la fine di Super Hero

In attesa di scoprire quando arriverà il prossimo arco di Dragon Ball Super, i fan sperano di assistere presto agli sviluppi di alcune linee narrative lasciate in sospeso dall'opera di Toriyama e Toyotaro. Quali sono gli scontri che meritano maggiormente di vedere la luce in futuro?

Prima di tutto, Goku deve assolutamente raggiungere il livello degli angeli e superarlo, mostrando agli appassionati cosa è in grado di fare per tenere testa a creature divine. Alla fine dello scontro con Gas, l'Ultra Istinto di Goku sembrava essersi evoluto fino a raggiungere un livello di potenza mai visto prima., quindi è solo questione di tempo prima che i sogni della community vengano realizzati.

Anche Broly, che ha brillato nello splendido lungometraggio intitolato "Dragon Ball Super: Broly", merita di avere spazio nella trama e, dopo essersi allenato con Goku e Vegeta, potrebbe finalmente combattere al loro fianco in futuro, magari una volta raggiunto uno stato di totale quiete emotiva.

Infine, concentrandoci sul nemico più iconico di Dragon Ball, Freezer, ci auguriamo di assistere presto ad uno scontro tra lui e il Dio della Distruzione dell'Universo 7, Lord Beerus. Di recente, l'Imperatore Galattico ha ottenuto una nuova trasformazione. Facciamo riferimento, ovviamente, alla forma "Black Freezer", dalla forza paragonabile, secondo V-Jump, a quella degli Dei della Distruzione.

E voi, cosa aspettate maggiormente nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super? Un ritorno in scena dell'Ultra Ego di Vegeta? O preferireste, per esempio, che la narrazione continuasse con Gohan Beast? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.