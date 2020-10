Dragon Ball Super: 3 tecniche che i guerrieri Z dovrebbero imparare per restare al passo

Mentre in Dragon Ball Super sta per finire la saga del prigioniero della pattuglia galattica, si può già iniziare a parlare dei futuri scenari di questo universo. L'ampliamento portato dal midquel in Dragon Ball non è ancora facilmente definibile e per questo nella prossima saga potremmo tanto rivedere vecchi nemici che nuovi rivali.

Ma ciò che c'è di certo è che i Guerrieri Z sono deboli. Yamcha, Crilin, Tenshinhan e gli altri hanno grosse difficoltà. Persino personaggi del calibro di Gohan e Piccolo non possono fare niente contro i luogotenenti nemici, senza neanche scomodare i boss dell'occasione. Ed è per questo che tutti loro dovrebbero imparare tre tecniche fondamentali.

Essendosi in tanti allenati sul pianeta di Re Kaioh, tutti dovrebbero imparare a controllare il Kaioken. La loro forza è superiore a quella di Goku durante la saga dei saiyan e di conseguenza il loro fisico dovrebbe essere abbastanza allenato da sopportare il peso di questa tecnica quanto meno a una potenza tre o quattro volte superiore.

L'assorbimento e l'utilizzo di energia è tornato al centro di Dragon Ball Super con Molo, in grado di assorbirla e potenziarsi. Per questo è fondamentale imparare a utilizzarla e magari anche imparare a concentrarla in una Genkidama. Quindi ancora una volta l'addestramento con Re Kaioh deve essere portato a termine per mostrare i suoi frutti.

Infine la terza tecnica, che in realtà non è davvero una tecnica, è lo sblocco completo del potenziale. Gohan ha già subito due volte la cosa, dapprima su Namek con il grande saggio e poi con l'aiuto del sommo Kaioshin durante la saga di Majin Bu. La sua potenza è diventata elevatissima anche senza trasformarsi in Super Saiyan, se anche gli altri subissero gli effetti della tecnica del sommo diventerebbero di gran lunga più forti e più performanti in battaglia.

Impossibile invece che qualcun altro riesca a controllare l'Ultra Istinto al di fuori di Goku. Il protagonista ha già delle difficoltà a utilizzarlo e, forse, l'unico per il momento ad avere un barlume di possibilità nell'ottenerlo è Vegeta. Ma per gli altri è impossibile si arrivi a un livello divino.