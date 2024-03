Dragon Ball Super, le 3 tecniche più potenti di tutta la serie

Nel corso degli anni, l'IP di Dragon Ball ha sfornato una moltitudine di tecniche sempre più potenti e iconiche. Infatti, persino Goku non è mai riuscito a padroneggiare alcune mosse in Dragon Ball, a testimonianza della varietà e complessità delle stesse. A proposito, quali sono le tecniche più forti apparse nella serie? Parliamone!

Menzioni Onorevoli

Prima di introdurci nella top 3 assoluta delle mosse più forti di Dragon Ball, non possiamo non citare la devastante Final Kamehameha di Vegeth, scagliata dal personaggio trasformato in Super Saiyan Blue. Inoltre, merita un po' di attenzione anche la leggendaria Supernova di Freezer, in grado di disintegrare interi pianeti in un colpo solo.

3 - Sfera Genkidama

Nonostante la Kamehameha di Dragon Ball sia tra le tecniche più famose di sempre, la Sfera Genkidama è entrata nel cuore dei fan grazie al meccanismo che la genera e ai nemici fenomenali (Kid Buu e Li Shenron) che è riuscita ad annientare. Questa sfera raccoglie in un unico punto l'energia di chiunque sia disposto a donarla, diventando sempre più grande in base alla quantità di "contributi" che riceve. In particolare, la Genkidama di Dragon Ball Gt raccoglie l'energia di tutti i personaggi aiutati da Goku che abbiamo imparato a conoscere ed amare nel corso dell'opera e, ancora oggi, il gesto di alzare le braccia al cielo per aiutare il Saiyan è uno dei più famosi della storia dell'animazione giapponese.

2 - Attacco dell'Estinzione Umana

La mossa in questione è prerogativa di Super Buu. Invece di scagliare un'unica onda di energia che distrugga il pianeta, questo villain ha dalla sua una tecnica che spedisce esplosioni individuali minori che mirano ad ogni singolo essere vivente sulla faccia della Terra. Oltre ad essere potentissima, questa tecnica è stata la causa di uno dei momenti più oscuri dell'intero manga.

1 - Hakai

Dragon Ball Super ha, senza alcun dubbio, introdotto la tecnica più forte dell'intero universo narrativo del manga. L'Hakai è un'abilità che concentra il potere distruttivo di Beerus nel palmo della sua mano e gli consente di cancellare completamente i propri avversari o, come ha fatto più volte, interi pianeti.