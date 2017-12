Dragon Ball Super: il 31 dicembre maratona su Italia 1 degli episodi 47-52!

Sappiamo tutti, ormai, che la programmazione disu Italia 1 riprenderà il prossimo 2 gennaio sul canale. L'emittente, tuttavia, ha informato i propri telespettatori di un'interessante iniziativa prevista per il 31 dicembre, in attesa della nuova tornata di episodi.

Domenica 31 dicembre, infatti, su Italia 1 ci sarà una maratona dedicata ai primi episodi in italiano dell'arco narrativo di Black Goku, in cui abbiamo già assistito al ritorno di Trunks del Futuro e al debutto del misterioso villain con le fattezze del protagonista. I primi 6 episodi, per la precisione, hanno già debuttato sul canale Mediaset perché facenti parte del precedente pacchetto di puntate acquistate dall'emittente dalla Toei Animation.

Su Italia 1, quindi, a partire dalle 9:25 dell'ultimo giorno dell'anno, potrete guardare i seguenti episodi:

Episodio 47: Pericolo dal futuro

Episodio 48: Rinasce la speranza! Trunks si risveglia nel presente

Episodio 49: La minaccia di Black Goku

Episodio 50: Goku contro Black: rotta verso il futuro sigillato!

Episodio 51: Trunks e Mai – Sentimenti attraverso il tempo

Episodio 52: Il maestro e l’allievo: Gohan e Trunks del futuro di nuovo insieme

La programmazione con i nuovi episodi di Dragon Ball Super doppiati in italiano ripartirà dal numero 53 il 2 gennaio su Italia 1, dal lunedì al venerdì, con una puntata al giorno a partire dalle 14:35. È probabile che i nuovi episodi copriranno fino al numero 76, quindi tutta la saga di Black e i filler che anticipano l'arco del Torneo del Potere.

Sapete che Zamasu sarà doppiato da Maurizio Merluzzo?