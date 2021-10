Dragon Ball Super, 4 anni fa Goku Ultra Istinto combatteva la prima volta con Jiren

Dragon Ball Super ha riportato in auge i nostri eroi in una nuova avventura ambientata nei 10 anni dalla fine della Saga di Majin Buu fino al finale di "Z". Eppure, dalla conclusione della nuova stagione sono già passati un paio di anni e attualmente non ci sono ancora novità sul tanto speculato sequel.

Ad ogni modo, i fan dell'opera non dovranno attendere ancora a lungo per rivedere i nostri eroi dal momento che TOEI Animation sta lavorando a Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio in arrivo sul grande schermo nel 2022 che farà di certo parlare di sé a causa della nuova veste grafica in 3D. A tal proposito, nella giornata di ieri, durante il Comic Con di New York lo studio ha svelato il nuovo trailer del film che mostra un assaggio del comparto tecnico della pellicola.

Resta interessante notare, tuttavia, che esattamente 4 anni fa debuttava in Giappone lo speciale di Dragon Ball Super con i due episodi, il 109 e il 110, dedicati in pompa magna alla prima trasformazione di Goku in Ultra Istinto e al suo scontro con Jiren. Due puntate tra le più virali della serie che hanno fatto il giro del mondo e conquistato tutti i maggiori trend dei social network.

E voi, invece, ricordavate che sono passati ben 4 anni da allora? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.