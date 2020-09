Dragon Ball Super: ecco 4 cose che vorremmo vedere come finale della saga di Molo

La Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super non si è limitata a rivelare altri dettagli riguardo il potente stregone Molo e le sue abilità, ma anche a mettere le basi di interessanti sviluppi per alcuni importanti personaggi, come l'angelo Merus, e sembra che Goku sia ormai pronto per l'Ultra Istinto completo.

Gli ultimi capitoli infatti ci hanno avvicinato repentinamente a quella che sarà la conclusione dell'arco narrativo, portandoci anche ad assistere ad una completa e brutale sconfitta ricevuta da tutti Guerrieri Z, salvati unicamente grazie alle azioni di Merus e di Dende. Dopo che Goku è tornato in forze, grazie al potere del Dio della Terra, abbiamo visto il suo nuovo maestro indebolire Molo, distruggendo le gemme sul suo corpo, che gli consentivano di replicare le tecniche degli avversari.

Di fronte alla morte di Merus, Goku ha reagito come durante lo scontro con Freezer su Namek, e si prepara quindi a scatenare la tecnica divina nella battaglia finale. La vittoria di Goku sarebbe però scontata, e manterrebbe una linearità che forse ha caratterizzato per troppo tempo le storie viste finora nell'universo creato da Toriyama. Ecco quindi quattro ipotetiche situazioni che potrebbero rendere il finale della saga molto più interessante.

La prima che viene in mente è sicuramente una vittoria per l'orgoglioso principe dei Saiyan. Dopo la sonora sconfitta ricevuta da Molo su Neo Namek, sappiamo quanto Vegeta si sia impegnato per divenire più potente, anche grazie agli insegnamenti ricevuti su Yardrat, e sarebbe un bel colpo di scena se riuscisse a dare il colpo finale allo stregone, dopo che quest'ultimo era addirittura riuscito a copiare le sue tecniche.

La seconda idea da considerare è che ci possano essere nuove trasformazioni per Molo, in fondo la sua capacità di assorbire l'energia sia dagli esseri viventi che da pianeti potrebbe garantirgli un potere sempre più grande, e magari nuove forme.

Come terza ipotesi c'è la possibile vittoria del villain, che se seguiamo il ragionamento fatto per il precedente punto non è del tutto improbabile. I Guerrieri Z, anche se hanno dalla loro parte Goku e l'Ultra Istinto, dovranno comunque impegnarsi per liberare l'universo da questa incredibile minaccia.

Per finire vogliamo prendere in esame i diversi cambiamenti che con la conclusione della saga potrebbero sconvolgere il multiverso. Nel corso dei capitoli Toriyama e Toyotaro ci hanno rivelato diverse, ma lacunose, informazioni riguardanti il comportamento e le regole che gli Angeli devono rispettare, che potrebbero essere approfondite subito dopo lo scontro finale, come base per i futuri sviluppi.

Cosa ne pensate di queste ipotesi? Quale vorreste vedere realizzata? Ne avete altre in mente? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che manca ormai poco all'uscita del capitolo 64 di Dragon Ball Super, e