Dragon Ball Super, 5 avversari che Broly non è ancora pronto a battere

Entrato nel canone della serie regolare, il Super Saiyan della leggenda dell’universo 7, Broly, è ora impegnato a sostenere dei duri allenamenti sul pianeta di Whis al fianco di Goku e Vegeta. Il capitolo 101 di Dragon Ball Super disponibile su MangaPlus ha dimostrato il suo attuale livello, ancora inferiore a diversi personaggi assai più potenti.

Nel film a lui dedicato, Dragon Ball Super: Broly del 2018, il Super Saiyan della leggenda è riuscito a tenere testa a Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan Blue, a non alla loro fusione Gogeta nella medesima forma. Questo ci dona una conferma sul fatto che, almeno al livello attuale, Broly non sarebbe in grado di tenere testa né a Gogeta né tantomeno a Vegeth, altra fusione dei due protagonisti attraverso l’utilizzo degli orecchini Potara.

Il terzo personaggio sicuramente più potente di Broly è Lord Beerus, dio della distruzione dell’Universo 7, e insegnante di Vegeta per quanto riguarda la tecnica della distruzione e i segreti per raggiungere la forma dell’Ultra Ego. Beerus resta indubbiamente uno dei combattenti migliori dell’universo, ed è molto probabile che non abbia ancora dimostrato le sue reali capacità e i propri limiti in termini di pura potenza.

Nelle poche circostanze in cui Whis è intervenuto pur essendo costretto alla neutralità peculiare degli Angeli, è stato evidente quanto il compagno del dio della distruzione avesse capacità impressionanti e ben oltre quelle raggiungibili dagli esseri umani e persino dai Saiyan. Whis sta aiutando Goku nel suo percorso di apprendimento e perfezionamento dell’Ultra Istinto, e ha più volte provato di essere superiore ai protagonisti in combattimento, e di conseguenza anche a Broly.

Infine, possiamo supporre che Jiren possa fronteggiare Broly in uno scontro diretto e uscirne vincitore, vista la sua incredibile preparazione dimostrata durante il Torneo del Potere, e ipotizzando che da allora abbia continuato ad allenarsi migliorando le proprie tecniche, e magari raggiungendo una nuova forma.

Per finire, ecco le teorie su ciò che vedremo nel capitolo 102 di Dragon Ball Super.