Dragon Ball Super: 5 grandi differenze tra il vecchio Bardack e il nuovo

Tra i personaggi molto amati del passato di Dragon Ball c'è sicuramente Bardack, il padre di Goku, che però in Dragon Ball Super ha subito un retcon vero e proprio. Vediamo allora quali sono le differenze principali fra le due versioni.

Intanto il design: il vecchio Bardack ha un vestiario più brutale e selvaggio rispetto a quello nuovo, che è anche senza la classica bandana con cui l'abbiamo sempre visto.

Poi c'è il fatto che il Bardack vecchio era violento esattamente come tutti i Saiyan e non si curava troppo di Goku, mentre il nuovo è stato molto addolcito da questo punto di vista.

Manca poi quasi completamente la parte di rabbia tipica dei Saiyan, con la loro sete di sangue e violenza che caratterizzava tutta la razza e li distingueva appunto da Goku.

C'è infatti la questione che questo nuovo Bardack è una sorta di eroe che rende l'arrivo di Goku sulla Terra molto simile a quello di Kal-el/Superman, cambiando parecchio la backstory che c'era prima.

Per chiudere c'è proprio il fatto che Bardack fosse in qualche maniera buono e caro (quello nuovo) togliendo forza alla caratterizzazione di Goku che è diventato così proprio grazie agli insegnamenti del nonno adottivo, e non perché ha "ereditato" i tratti benevoli del padre.

E voi preferite il vecchio Bardack o quello nuovo? Diteci la vostra nei commenti, intanto la storia di Super Hero è finita in Dragon Ball Super? E, soprattutto, quale sarà la prossima saga di Dragon Ball Super?