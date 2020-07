Dragon Ball Super: ecco 5 motivi per rendere il Super Saiyan 4 canonico

Con i recenti aggiornamenti riguardanti la serie anime promozionale di Super Dragon Ball Heroes, abbiamo dei cambiamenti per la forma Super Saiyan 4, che a distanza di anni non è ancora entrata nella canonicità della serie. Per questo abbiamo deciso di presentarvi 5 buoni motivi per cui in Dragon Ball Super il SS4 dovrebbe diventare canonico.

Il primo motivo è, naturalmente, la popolarità di questa particolare forma. Infatti, dopo la conclusione dell'anime di Dragon Ball GT, non abbiamo avuto modo di rivedere in azione Goku e Vegeta trasformati in Super Saiyan 4, che è stata praticamente esclusa a favore dei più recenti SS God e SS Blue, cosa che ha deluso non poco molti fan di vecchia data.

Il secondo punto a favore del SS4 si riferisce ad un fattore "evolutivo". Questa trasformazione è profondamente legata alle origini dei Saiyan, e mostra un legame con la forma Oozaru, donando al combattente un aspetto più selvaggio, scimmiesco e minaccioso.

Terzo punto, ma si tratta di un minuscolo dettaglio, si riferisce al fatto che il padre del Super Saiyan Leggendario Broly, descrive questo potere come la capacità del figlio di contenere la forza e i poteri dell'Oozaru senza prendere le sembianze di un gigantesco scimmione. Questa spiegazione potrebbe rendere più "semplice" l'inserimento del SS4 nella serie regolare.

La quarta motivazione riguarda un personaggio che nel corso degli anni ha perso il sostegno dei fan, Gohan. Avendo rinunciato per un lungo periodo ai combattimenti, il giovane studioso ha ricoperto un ruolo importante durante il Torneo del Potere e, nel recente arco narrativo, ha usato nuove tecniche contro lo stregone Molo. Sarebbe quindi una grande sorpresa mostrarlo improvvisamente in grado di raggiungere il Super Saiyan 4, e donerebbe al personaggio una maggiore rilevanza.

L'ultimo motivo è semplice, il SS4 è esteticamente migliore sia del Super Saiyan God che del Super Saiyan Blue, con un design molto più accattivante, originale e curato. Ricordiamo che Dragon Ball Super è arrivato al capitolo 62, e che Vegeta ha un nuovo alleato grazie ad una fanart.

Siete d'accordo con questi motivi? Vorreste anche voi che il Super Saiyan 4 diventasse canonico? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.