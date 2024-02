Dragon Ball Super: 5 motivi per cui serve la parte 2 dell'anime

Sembra quasi diventato un meme ormai: la parte 2 dell'anime di Dragon Ball Super non si sa se e quando arriverà, perciò scegliamo assieme cinque motivi per cui servirebbe vedere i nuovi episodi tratti dall'opera di Akira Toriyama.

Intanto iniziamo con un senso di completezza che sembrava mancare una volta finiti gli episodi di Dragon Ball Super. C'era ancora tanto da esplorare, e infatti il manga sta proseguendo per la sua strada, cosa che l'anime avrebbe dovuto fare di pari passo.

Poi c'è la questione dei nuovi power-up di Goku e Vegeta: vorremmo decisamente vederli animati, sia per ammirare l'Ultra Istinto perfetto sia per l'Ultra Ego.

Proprio Vegeta e la sua potenza aumentata è uno dei motivi per vedere Dragon Ball Super 2, seguendo una storia che potrebbe fargli superare il suo eterno rivale.

Visto che abbiamo avuto Dragon Ball Super: Super Hero, con un Gohan tornato nuovamente protagonista assieme alla sua nuova trasformazione, la seconda parte di Super potrebbe inserire il figlio di Goku nelle storyline e dargli lo spazio che finora non ha avuto. Avevamo infatti parlato delle 5 volte in cui ci aspettavamo di più da Gohan in Dragon Ball Super.

Chiudiamo con le animazioni: film come Super Hero e Broly ci hanno dimostrato che Dragon Ball può raggiungere picchi elevati, cosa che vorremmo vedere anche in Dragon Ball Super 2. Qua vi raccontavamo come Dragon Ball Super ha reso giustizia a Broly.

E voi siete d'accordo? Quali sono vostri motivi? Diteceli nei commenti!