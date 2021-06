Dragon Ball Super, 5 motivi per cui Vegeta dovrebbe diventare Dio della Distruzione

All'interno di Dragon Ball Super sta diventando sempre più suggestiva l'ipotesi Vegeta Dio della Distruzione. Ma per quale motivo questa teoria potrebbe in realtà nascondere qualche dettaglio sul futuro del Principe dei Saiyan? Eccovi 5 motivi per cui secondo noi il futuro di Vegeta potrebbe non essere poi così lontano dalla sfera divina.

Oggi si parla di Super Saiyan Purple per quanto riguarda l'immediato destino del nostro eroe che, a seguito dell'addestramento con Beerus, potrebbe sbloccare finalmente una nuova trasformazione. Ad ogni modo, ci sono 5 interessanti punti per il quale non è da escludere un legame tra Vegeta e il ruolo di dio della distruzione:

Lo stesso Beerus, l'attuale dio della distruzione del 7° universo, sembra riconoscere nel Principe qualcosa che li rende simili. Ed è per lo stesso motivo che ha deciso di insegnarli l'hakai , magari col fine di affidargli l'incarico presto o tardi. Senza contare, inoltre, che Beerus potrebbe conoscere qualche segreto sui Saiyan che ancora non conosciamo;

, magari col fine di affidargli l'incarico presto o tardi. Senza contare, inoltre, che Beerus potrebbe conoscere qualche segreto sui Saiyan che ancora non conosciamo; L'esperienza che Vegeta ha maturato potrebbero fare di lui un perfetto dio della distruzione. Rispetto al passato, il nostro eroe ha imparato molti valori e ha iniziato a farsi carico del peso delle sue responsabilità. Tutto ciò potrebbe far di lui un dio saggio quanto spietato all'occorrenza ;

; Akira Toriyama e Toyotaro potrebbero decidere di farlo rientrare nella sfera del divino per rivitalizzare il personaggio, da tempo ormai sotto l'ombra dell'onnipresente Goku, e dargli così un posto per il futuro del franchise;

e potrebbero decidere di farlo rientrare nella sfera del divino per rivitalizzare il personaggio, da tempo ormai sotto l'ombra dell'onnipresente Goku, e dargli così un posto per il futuro del franchise; La propensione dei Saiyan alla battaglia potrebbero spingere Vegeta per intraprendere un percorso lontano da casa, per l'eternità, con lo stimolo costante di nuovi scontri, tipici della razza di cui lui stesso è un Principe;

La questione con Goku: Se il nostro protagonista sembra sempre più legato alla sfera angelica, visto anche l'occhio di riguardo con la quale Whis gli si porge, i due autori potrebbero decidere di bilanciare tutto questo facendo di Vegeta il prossimo dio della distruzione;

Secondo voi, invece, è un'ipotesi realmente fattibile? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.