Dragon Ball Super, le 5 peggiori incongruenze con la storia classica

Concluso Dragon Ball Z, la Toei Animation preparò Dragon Ball GT, il sequel finale ed esclusivamente anime della storia di Goku. Archiviata la saga spaziale, Goku si è messo a riposare per una decina d'anni, quando negli anni 2010 sono arrivati prima i nuovi film e poi la serie animata midquel Dragon Ball Super.

Purtroppo in questo passaggio non è andato tutto liscio. Nel corso della storia sono emersi alcuni dettagli che hanno creato delle incongruenze con la storia originale di Dragon Ball. Ecco quali sono le cinque peggiori incongruenze dell'anime di Dragon Ball Super.

Nell'anime di Dragon Ball Super viene mostrata la Terra dove vivono i protagonisti, uguale alla nostra. Peccato però che più volte è stato fatto vedere che il pianeta dove vivono Goku e compagni non ha gli stessi continenti che abbiamo noi.

Sempre riguardante la Terra, Beerus rivela di aver ucciso lui i dinosauri sulla Terra. Eppure per diverso tempo queste creature sono state parte integrante della vita di Goku e Gohan. Non si spiega quindi di quale sterminio parli il Dio della Distruzione, a meno che non si avvenuto un processo mai spiegato concretamente.

In Dragon Ball Z, Vegeta migliora il proprio livello di combattimento allenandosi a gravità 400 e, seppur con difficoltà, riesce a compiere tutti gli esercizi con costanza, diventando quindi più forte. Eppure in Dragon Ball Super si vede il principe dei saiyan avere difficoltà con la gravità 150.

Freezer non ha mai saputo percepire l'aura nemica durante Dragon Ball Z. Un personaggio del suo calibro tuttavia potrebbe non avere problemi a imparare questa tecnica, una volta saputo che esiste. Tuttavia non ci si può spiegare come mai Freezer riesca a percepire il Ki Divino che, come spiegato, soltanto le divinità possono percepire.

Infine, l'ultima incongruenza di Dragon Ball Super viene dal film Broly, dove Goku e Vegeta riescono a fondersi con la danza Metamor immediatamente, nonostante in teoria ci sia bisogno di attendere almeno un'ora tra una fusione e l'altra.