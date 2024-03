Dragon Ball Super, 5 personaggi che dovrebbero apprendere l'Ultra Ego

L’inserimento di creature come Angeli e Dèi della Distruzione in Dragon Ball Super ha comportato nuovi potenziamenti per Goku e Vegeta, ormai arrivati ad un livello tale da essere quasi divino. Dopo aver visto i 5 personaggi che dovrebbero apprendere l'Ultra Istinto, ecco i 5 personaggi che meriterebbero di raggiungere l’Ultra Ego.

Segue Kale, Super Saiyan Leggendaria del Sesto Universo, che ha già dimostrato il suo valore durante il Torneo del Potere. Impegnarsi in allenamenti che le permettano di raggiungere e controllare l’Ultra Ego sarebbe utili non solo a diventare una guerriera più abile ed efficiente, ma anche a sfruttare con consapevolezza la furia della trasformazione in Super Saiyan della leggenda.

In terza posizione troviamo Majin Bu, storico antagonista dell’ultima grande saga di Dragon Ball Z, che potrebbe tornare a ricoprire un ruolo significativo sul campo di battaglia apprendendo la tecnica divina dell’Ultra Ego, magari seguendo gli insegnamenti diretti di Vegeta. Arriviamo a Toppo, leader dei Pride Troopers, che in passato era tra i candidati per diventare dio della distruzione dell’Undicesimo Universo, titolo poi ottenuto da Belmod. Toppo è un combattente fenomenale, e durante il Torneo del Potere, unicamente nell’anime, raggiunge la modalità divinità della distruzione incrementando di molto la sua potenza. Vista questa preparazione, Toppo sarebbe un ottimo candidato anche all’apprendimento dell’Ultra Ego, col quale potrebbe riconfermarsi uno dei migliori guerrieri del multiverso.

Concludiamo con Broly, Super Saiyan leggendario del Settimo Universo, fino al capitolo 104 impegnato in una sessione di allenamenti al fianco di Goku e Vegeta e sotto la supervisione dell’Angelo Whis. Anche in questo caso, come abbiamo già visto con Kale, l’apprendimento dell’Ultra Ego migliorerebbe di molto le sue capacità offensive, sfruttando la furia dei suoi attacchi e la resistenza ai danni subiti in modo tale da accrescere ulteriormente forza e velocità.

