Dragon Ball Super, 5 personaggi che dovrebbero apprendere l'Ultra Istinto

Una delle più grandi e interessanti novità introdotte in Dragon Ball Super è stato l’Ultra Istinto. Questa tecnica divina consente all’utilizzatore di agire in maniera automatica e naturale durante il combattimento, e ha reso Goku uno degli esseri più potenti. Ma chi altro meriterebbe di apprenderla? Scopriamolo in questa top 5.

Iniziamo da C-17, in passato un grande antagonista nella saga degli androidi, feroce, brutale e senza pietà, trasformatosi successivamente in un grande eroe della Terra, e nel salvatore del multiverso nella parte finale del Torneo del Potere. Le sue caratteristiche da cyborg, come la possibilità di avere una riserva infinita di energia, e il suo controllo sul proprio corpo lo rendono un ottimo ipotetico apprendista dell’Ultra Istinto.

Passiamo a Trunks del Futuro, il quale ha dimostrato di saper superare i propri limiti attraverso l’esperienza diretta sul campo di battaglia, padroneggiando anche l’arte della spada. Fargli apprendere una tecnica come l’Ultra Istinto potrebbe essere interessante per mostrare la sua crescita, e valorizzare ancora di più il suo ruolo come salvatore della propria linea temporale.

Arriviamo a Ub, reincarnazione del lato buono di Kid Bu, un giovane combattente che viene scelto come allievo da Goku, e, proprio per questo, il protagonista potrebbe decidere di insegnargli la tecnica divina da quando è ancora un ragazzo, e magari diminuendo i tempi sfruttando la Stanza dello Spirito e del Tempo.

Un altro valido personaggio che meriterebbe di apprendere l’Ultra Istinto è Tenshinhan, grande avversario di Goku durante il 22° Torneo Tenkaichi, e progressivamente passato in secondo piano durante l’evoluzione della serie. Il suo innato talento nelle arti marziali è il perfetto punto d’inizio per l’apprendimento dell’Ultra Istinto, che potrebbe anche tradursi in un suo ritorno in un ruolo attivo nella serie.

Concludiamo con un grande artista marziale, un combattente dall’esperienza infinita e impareggiabile: il Maestro Muten. Durante il Torneo del Potere, Muten ha dato prova delle sue impressionanti capacità affrontando Jiren, il miglior guerriero dell’universo undici, evitando la sua raffica di colpi e infliggendogliene uno devastante. In quell’occasione, Muten ha raggiunto una tecnica molto simile all’Ultra Istinto, meno avanzata ma comunque straordinaria, tramite la quale riesce a prevedere le strategie avversarie. Ciò lo rende naturalmente predisposto all’apprendimento dell’Ultra Istinto.

