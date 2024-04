Dragon Ball Super: 5 personaggi scomparsi nel nulla che vorremmo rivedere

Il manga di Dragon Ball Super è giunto all'epilogo della Saga di Super Hero e nel corso dei prossimi mesi comincerà un arco completamente nuovo, probabilmente quello del grande scontro finale contro Black Freezer. Prima di questo scontro, ci potrebbe tuttavia essere un intermezzo che potenzialmente porterebbe a ritorni graditi.

Nel corso dei suoi quasi quarant'anni di storia, in Dragon Ball sono stati introdotti numerosi personaggi. Tra questi non tutti hanno ricevuto le giuste attenzioni, ma presto potrebbe esserci l'occasione per riportarne in scena alcuni molto famosi.

Il capitolo 104 di Dragon Ball Super darà il via a una nuova saga in cui potrebbe succedere davvero di tutto. Dunque, nessuno ci vieta di sognare il ritorno di questi 5 personaggi di Dragon Ball scomparsi nel nulla.

Nell'originale Dragon Ball facciamo la conoscenza di Lunch, una ragazza all'apparenza innocente ma che quando starnutisce si trasforma in una bionda irascibile. Interesse romantico di Tien, per molto tempo visse con Goku, Crilin e Muten. Scomparve nel nulla in Dragon Ball Z poiché Akira Toriyama semplicemente si scordò di lei.

Per molti, Radish non ha ricevuto il giusto spazio. Parliamo d'altronde del fratello di Goku, un personaggio che ha fatto il bello e cattivo tempo per solamente una manciata di capitoli. La dinamica del ritorno del fratello sarebbe intrigante, soprattutto se fosse in grado di trasformarsi in Super Saiyan.

Stesso discorso si potrebbe fare con Nappa. Vegeta è ora molto più umano di quando uccise il suo compagno senza alcuna pietà e rimorso. Cosa accadrebbe se i due dovessero riunirsi? Il re dei Saiyan potrebbe sentirsi in colpa e provare vergogna. Ancora una volta, Vegeta dovrebbe fare i conti con il suo sangue Saiyan.

Se mai dovesse esserci un altro Torneo del Potere, combattente che vorremmo a difendere l'Universo 7 al fianco di Goku sarebbe Paikuhan, il guerriero dell'Altro Mondo presente nei filler di Dragon Ball Z.

Nell'anime di Dragon Ball Super ci viene presentato Tarble, il fratello minore di Vegeta. Considerato un guerriero minore da suo padre Re Vegeta, sopravvisse alla distruzione del pianeta dei Saiyan poiché spedito su un altro mondo minore. Gentile ed educato, è in netto contrasto con il carattere di suo fratello. Come potrebbe evolversi il loro rapporto?

