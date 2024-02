Dragon Ball Super: 5 scene dell'anime che ci hanno fatto amare Vegeta

Amatissimo fra i personaggi di Dragon Ball, la crescita di Vegeta nel corso del tempo è stata esponenziale, perciò abbiamo scelto cinque momenti nell'anime di Dragon Ball Super in cui lo abbiamo adorato ancora di più.

Partiamo con un momento che è diventato ormai iconico anche se non ce lo saremmo aspettati lì per lì: Vegeta che attacca Beerus dopo che Bulma è stata ferita. Orgoglio Saiyan e amore per la moglie che si mescolano alla perfezione.

C'è poi il raggiungimento di Vegeta dello stato di Super Saiyan Blue: quando ormai sembrava ci fossimo rassegnati a vedere Goku trionfare sempre e fare quel passo in più ecco che il Principe dei Saiyan dimostra di non essere da meno.

Anche quando Vegeta aiuta Cabba a diventare Super Saiyan ci ricorda l'importanza del personaggio, dimostrando come possa essere un mentore anche nella sua maniera ruvida.

Mettiamo poi lo scontro con Toppo sempre durante il Torneo del Potere, in cui grazie alla forza di volontà riesce a superare un avversario che era addirittura candidato a diventare un Dio della Distruzione.

Chiudiamo con il suo personale scontro con Broly, uno dei momenti meglio animati di tutto Dragon Ball Super che ci fa esaltare ogni volta come la prima. E infatti vi dicevamo che Dragon Ball Super ha reso giustizia al percorso di Broly.

E secondo voi quali sono i migliori momenti di Vegeta in Dragon Ball Super? Diteceli nei commenti, noi vi lasciamo a 5 motivi per cui serve la parte 2 dell'anime di Dragon Ball Super.