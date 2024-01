Dragon Ball Super, 5 scontri che Goku ancora non è pronto a vincere

Dragon Ball Super è la serie in cui Goku ha ricevuto più trasformazioni e più potenziamenti, avvicinandosi al livello di una creatura divina. L’Ultra Istinto appreso da Merus e perfezionato con Whis ha reso il protagonista uno dei guerrieri migliori dell’universo, ma esistono ancora diversi avversari in grado di fronteggiarlo o sconfiggerlo.

Jiren è stato uno dei primi grandi ostacoli presentati nella nuova serie firmata da Toriyama e Toyotaro, e rappresenta in qualche modo l’opposto di Goku. Nato con una propensione naturale al combattimento e con una forza bruta incredibile, Jiren non è interessato a migliorare le proprie capacità combattive, e tantomeno a misurarsi in competizioni come il Torneo del Potere. Nonostante questa repulsione, però, Jiren è stato, e rimane, uno dei personaggi più potenti di Dragon Ball, e se nel corso delle altre avventure viste finora avesse sviluppato il desiderio di allenarsi potrebbe aver raggiunto un livello che metterebbe Goku in difficoltà, anche ora che ha padroneggiato l’Ultra Istinto.

Proseguiamo con Broly, apparso pochissime volte nel manga, e solo di recente in maniera continua per l’adattamento dell’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero. La decisione di renderlo finalmente canonico e affiancarlo a Goku e Vegeta negli allenamenti potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo percorso che condurrà il Super Saiyan della Leggenda verso nuove, straordinarie, trasformazioni che gli permetteranno di tenere testa anche a Goku.

In una lista di ipotetici avversari di Goku che potrebbero riuscire a batterlo inserire Vegeta sembra quasi un’offesa all’orgoglio del Principe dei Saiyan che da anni rincorre l’amico-rivale Kakaroth per eguagliarlo e superarlo. Stavolta, però, con la forma denominata Ultra Ego, e profondamente diversa dall’Ultra Istinto, Vegeta può realmente sperare di sconfiggere finalmente Goku, come avvenuto nell’allenamento sul pianeta di Whis che ha chiuso il capitolo 100 del manga.

Arriviamo ad uno dei villain più iconici dell’intera serie e alla sua forma più recente e potente: Black Freezer. La fine dell’arco di Granolah e lo scontro con gli Heeters, in particolare con Gas, ha dato dimostrazione parziale della potenza raggiunta dall’ex imperatore galattico, allenatosi in una misteriosa Stanza dello Spirito e del Tempo per ben dieci giorni.

Infine, Goku si è sicuramente avvicinato al livello divino padroneggiando l’Ultra Istinto, ma molto probabilmente un confronto diretto con Lord Beerus, il dio della distruzione dell’Universo 7, creerebbe non pochi problemi al Saiyan. La tecnica della distruzione unita alla sua energia vitale divina potrebbero rivelarsi più che sufficienti a contrastare la miglior forma del protagonista, ma Goku è sempre pronto a sorprendere i fan e le loro aspettative.

In conclusione, vi lasciamo alle promesse del producer Akio Iyoku sul futuro del manga di Dragon Ball Super, e alle opinioni di Toyotaro sui cambiamenti di Vegeta.