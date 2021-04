Dragon Ball Super: 5 segreti che forse non conoscete sul corpo di Majin Bu

Divenuto grande alleato dei protagonisti in Dragon Ball Super, Majin Bu è stato forse l'antagonista che più è andato vicino a porre fine al Pianeta Terra. L'essere rosa possiede eccezionali capacità combattive e il suo stesso corpo nasconde segreti potenzialmente letali per i suoi avversari.

Majin Bu è capace di modificare a piacere il suo corpo come se fosse un elastico, ma questo è solo il dettaglio più evidente della sua biologia. Ad esempio, non tutti sanno che la carne di Bu e i suoi vestiti sono fatti della stessa materia. Proprio per questo, ogni volta che assorbe qualcuno, assume anche il suo abbigliamento. Inoltre, a dimostrazione di ciò, Kid Bu nasce con i pantaloni e ogni volta che viene danneggiato o ferito, rigenera non solo il suo fisico ma anche le sue vesti.

Majin Bu può rigenerarsi completamente partendo da una singola cellula. Quando i Guerrieri Z gli infliggono gravi ferite alla testa, il suo corpo non si ferma in mancanza di un cervello: ciò vuol dire che Bu possiede organi vitali, ma in realtà non ne ha alcun bisogno. Quando Vegeth entra nel corpo dell'essere rosa per liberare i suoi amici, possiamo notare che possiede degli organi come qualsiasi altro essere umano, ma ogni sua cellula sembra agire in maniera indipendente. Per tanto, i suoi organi interni non sono assolutamente necessari.

Nel corso dell'arco narrativo, Bu riesce a creare dei duplicati di se stesso, ma solamente il grigio Bu Malvagio sembra possedere una personalità propria, completamente diversa da quella di partenza. Inoltre, Bu può persino rinascere con altre sembianze, come abbiamo visto con Ub.

Nonostante le apparenze, Majin Bu non è realmente grasso. Il suo corpo, infatti, non possiede cellule adipose e pur bruciando calorie non potrà mai perdere peso. La sua forma rotonda è semplicemente la manifestazione del suo corpo. In Dragon Ball Super, ad esempio, lo vediamo assumere una corporatura sottile e muscolosa.



Stando alle dichiarazioni di Akira Toriyama, Bu esiste da "tempo immemore", ma solamente il Mago Bibidi ha dato forma alla sua esistenza racchiudendo la forza primordiale del suo caos in un corpo fisico. Bu, dunque, è un essere antichissimo che potrebbe aver attraversato numerosi cicli di morte e rinascita, manifestandosi ogni volta in maniera diversa.



