Dragon Ball Super: Broly, 5 strani segreti sul Leggendario Super Saiyan

I Saiyan sono una razza di guerrieri indomiti temuti in tutto l'universo narrativo di Dragon Ball. Tuttavia, uno di essi è talmente potente da spaventare persino la sua stessa specie. Si tratta di Broly, il Leggendario Super Saiyan da poco divenuto canonico.

Fin dalla sua prima apparizione, Broly ha dimostrato di essere uno dei personaggi più forti dell'opera di Toriyama e di avere poteri esclusivi rispetto a Goku, Vegeta o i loro figli. Ecco a voi tutti i segreti sulle abilità del Leggendario Super Saiyan.

Il suo attacco più caratteristico è l'Eraser Cannon, una tecnica con un immenso potere distruttivo. La potenza di una sola di queste esplosioni di energia verde può mettere al tappeto con un solo colpo anche il più potente degli avversari. Questa mossa ha anche delle varianti. L'Eraser Shot crea diversi proiettili d'energia in grado di distruggere intere città o addirittura pianeti.

La fonte del potere di Broly è la rabbia: maggiore è la sua collera, maggiore è la sua furia distruttiva. L'ira non solo gli permette di liberarsi dal controllo di suo padre e di accrescere il suo livello combattivo, ma gli consente anche di raggiungere lo stadio del Leggendario Super Saiyan.



Per tenere a bada il suo immenso e incontrollabile potere, suo padre Paragas ha sviluppato un dispositivo di controllo mentale. Ma questo strumento pare aver prosciugato lo stesso Broly, che quando lo indossa appare deperito e sfinito dal punto di vista psicologico.



Broly è un Saiyan decisamente più potente di Goku e Vegeta. Nessuno dei due, infatti, riesce a raggiungere lo stadio del Super Saiyan Leggendario. Questa trasformazione, raggiunta anche da Kale in Dragon Ball Super, cambia drasticamente l'aspetto del combattente, gonfiandone i muscoli, facendogli raggiungere un'altezza spaventosa e colorandone di verde i capelli. Ma non è solo il fisico a cambiare, questo stadio spinge verso nuovi livelli la forza, la velocità e la resistenza di chi lo raggiunge. Il costo, però, è tremendo. Il Super Saiyan Leggendario perde completamente la ragione.



Broly sembra essere un guerriero invincibile. Oltre al folle livello combattivo, il Super Saiyan Leggendario ha poteri rigenerativi di gran lunga migliori a quelli di qualsiasi altro membro della sua razza. Secondo voi è il personaggio più forte del franchise? TOEI ha da poco celebrato il secondo anniversario di Dragon Ball Super: Broly. Broly Super Saiyan 4 Limit Breaker è stato presentato nella nuova key visual di Super Dragon Ball Heroes.