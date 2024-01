Dragon Ball Super, 5 trasformazioni bellissime, ma spuntate fuori dal nulla

Da Dragon Ball Z Akira Toriyama ci ha abituati a power-up fenomenali spuntati in corrispondenza dell'apparsa di nuovi, pericolosi nemici. Dragon Ball Super sta estremizzando questo concetto, portando alla nascita di trasformazioni talvolta senza senso e spuntate fuori dal nulla.

A partire dallo scontro con Freezer su Namecc, Dragon Ball Z ha portato a una rapida escalation. Quella che doveva essere una trasformazione leggendaria, un unicum che accade solo una volta a epoca, è diventata una base di partenza per power-up sempre più selvaggi. Con queste 5 trasformazioni di Dragon Ball Super spuntate fuori dal nulla forse si è esagerato.

Partiamo dall'inizio di Dragon Ball Super e dal Super Saiyan God, frutto non di un allenamento specifico o di quale condizione fisica, ma di un rituale tra Saiyan. Quel che è peggio è che successivamente Vegeta ottiene il Super Saiyan Blue senza questo rituale e senza neppur avere accesso al Super Saiyan God.

Per quanto belle e portentose, le forme Golden e Black di Freezer appaiono più come una scusante per riportare in gioco il tiranno dello spazio, che altro. Sappiamo che Freezer non si è mai allenato in vita sua e che queste due trasformazioni sono frutto proprio dei suoi primi allenamenti. Minimo sforzo e massima resa, visto che in pochissimo riesce ad abbattere anni e anni di allenamenti e sacrifici da parte di Goku e Vegeta. E pare persino che Black Freezer sia al pari di un dio della distruzione di Dragon Ball Super!

Il Super Saiyan Rage di Trunks in Dragon Ball Super è semplicemente qualcosa di illogico. Sebbene la rabbia sia la chiave per sbloccare nuovi picchi di potenza nei Saiyan, che Trunks potesse affrontare Zamasu con quel singolo power-up è impensabile. Questa forma, che sembra quasi riprendere quella del Super Saiyan Leggendario mista all'aura del Super Saiyan Blue, è una scusa per rimettere in gioco Trunks contro colui il quale ha distrutto il suo futuro.

Apparse nello stesso arco narrativo, Orange Piccolo e Gohan Beast di Dragon Ball Super Super Hero sono due forme realmente spuntate fuori dal nulla per riportare in auge due personaggi ormai rimasti troppo indietro. Il primo è frutto di un desiderio espresso alle Sfere del Drago, mentre il secondo nasce nuovamente da uno scatto d'ira.

La comparsa dell'Ultra Istinto in Goku è stata così epica da aver distolto l'attenzione sui fatti. Di sicuro è una delle forme esteticamente più belle di Dragon Ball Super, ma ciò non toglie il fatto che sia un potenziamento del tutto forzato. Come Goku abbia effettivamente ottenuto questo status è ancora contorto. E per voi quali altre trasformazioni sono fuori contesto?