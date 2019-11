Dragon Ball Super 54: ecco perché Merus potrebbe essere un angelo in questa disamina

Con l'uscita del capitolo 54 di Dragon Ball Super i fan hanno ricevuto moltissime informazioni. Ne abbiamo parlato molto negli articoli scorsi, analizzando da cima a fondo le varie parti presenti nell'ultima uscita, ma c'è una scena che più di tutte ha attirato l'attenzione e la curiosità nostra e del mondo intero.

Il capitolo 54 ci ha mostrato la grande forza di un Gohan, finalmente aggiungiamo noi, ritrovato. Capace di tener testa ai nemici, addirittura rivelandosi anche più forte. Un Gohan come non lo vedevamo da tanto tempo e che ha fatto sorridere molti degli estimatori del personaggio che avevano visto il loro beniamino trascurato a favore di Goku e Vegeta sempre più protagonisti di una serie che li ha innalzati su un piedistallo rispetto a tutti gli altri.

Abbiamo anche visto Moro osservare i combattimenti che stanno avvenendo sulla terra, per poi prendere una decisione improvvisa e inaspettata che ci ha ricordato non poco un altro cattivo della serie che i fan conoscono molto bene: Cell. Questo perché sia Cell che Moro, chi per un motivo, chi per un altro, hanno deciso di concedere del tempo ai nostri eroi per allenarsi e diventare più forti. Il secondo certamente lo ha fatto con l'unico obbiettivo di poter assorbire tutto il nuovo e immenso potere di cui Vegeta e Goku disporranno, così da accrescere il proprio.

Un'altra cosa che abbiamo trattato è stato anche il mistero che avvolge Merus. Ed è proprio questo che ha destato la curiosità e l'interesse di tutti gli appassionati. Ovviamente le teorie non sono tardate a fioccare sul web, ma ce n'è una che più delle altre, per il momento sembra attendibile. Ovvero che Merus non sia un semplice Pattugliatore Galattico, ma un angelo. Perché affermiamo questo? Per vari motivi, analizziamoli passo passo.

Merus è stato l'unico in grado di tener testa a Moro, cosa difficile da pensare anche per il capo della polizia galattica. Merus riesce a tener testa persino a Goku che ha raggiunto livelli molto vicini a quelli degli dèi della distruzione. Merus conosce l'Ultra Istinto e per di più è a conoscenza anche del metodo per controllarlo, metodo che sta insegnando a Goku.

Questi sono i tre motivi principali, ma la cosa che più fa pensare sono le parole che il Gran Sacerdote ha rivolto a Whis durante il loro enigmatico incontro. Whis dice:

«C'è una legge angelica in particolare che desideravo verificare...» Fa seguire tale dichiarazione a quella in cui afferma che gli angeli devono restare neutrali e non schierarsi assolutamente, né con il bene né con il male.

Prima che Whis possa aggiungere altro, il Gran Sacerdote dice una cosa che per quanto sia enigmatica, considerando le tre premesse fatte sopra e il momento in cui lo dice, ci porta a pensare che Merus sia davvero un angelo che magari ha deciso di rinunciare ai suoi compiti per qualche motivo a noi sconosciuto.

Dice: «Suppongo tu ti riferisca alla questione riguardante Merus.». Parla senza che Whis gli abbia specificato il soggetto di quell'incontro. E considerando le dichiarazioni precedenti dell'angelo dell'Universo 7, tutto fa pensare che quella sia una questione interna all'ordine degli angeli di cui, Merus, farebbe parte.

E tu cosa ne pensi in seguito a tale disamina?