Dragon Ball Super 55: le anticipazioni della puntata del 4 gennaio su Italia 1

Archiviato l'episodio 54 di, trasmesso suoggi 3 gennaio, è tempo di volgere la nostra attenzione alla puntata numero 55: la vedremo domani, 4 gennaio, sul canale Mediaset. Curiosi di avere qualche anticipazione?

L'episodio, come vi abbiamo già riportato nel comunicarvi il piano della settimana su Italia 1, si intitola "La convocazione di Zeno": se avete seguito l'episodio di oggi, 3 gennaio, avrete infatti visto che esso si è concluso con il Re di tutte le cose che ha comunicato a Beerus e Whis di voler parlare con Goku, scatenando il panico del dio della distruzione e del suo angelo.

Sembrerà una puntata di transizione, ma avrà il compito di gettare basi piuttosto importanti per Dragon Ball Super: con la sua solita irriverenza, infatti, Goku consoliderà il suo rapporto di amicizia con Zeno, promettendogli che prima o poi gli porterà qualcuno con cui giocare, visto che il Saiyan è troppo impegnato negli allenamenti e nelle battaglie che lo vedono protagonista.

Non senza aver destato la forte preoccupazione di Kaioshin e Hakaishin del Settimo Universo, poiché se Zeno volesse potrebbe distruggere completamente la loro realtà senza battere ciglio, Goku torna sulla Terra e si prepara a un confronto importante: i preparativi per la macchina del tempo sono infatti ultimati e il protagonista, insieme a Vegeta e Trunks, parte alla volta del futuro per affrontare nuovamente il misterioso Goku Black.

Appuntamento a domani, giovedì 4 gennaio, su Italia 1, come sempre alle ore 14:35!